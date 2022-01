Schwerin/Stavenhagen

Nur gut drei Monate hat die Politiker-Rente gedauert, da meldet sich Peter Ritter (62) zurück: Der einstige Innenexperte der Linken, der im Herbst nach 27 Jahren aus dem Landtag ausgeschieden ist, will wieder Landeschef der Partei werden.

Das hat Ritter am Mittwoch über einen Brief an Mitglieder der Linken angekündigt. Am 19. März werde er beim Linken-Parteitag für den Landesvorsitz kandidieren.

Ritter war von 2001 bis 2009 schon einmal Chef der Linken in MV, verhandelte 2002 den zweiten Koalitionsvertrag mit Harald Ringstorff (SPD). Jetzt da beide Parteien erneut am Regierungstisch sitzen, wolle er „die Arbeit der Koalition solidarisch und kritisch begleiten“.

Vanessa Müller (21) aus Rostock für Doppelspitze im Gespräch

Vor allem auf kommunaler Ebene sollten Linke und SPD besser zusammenarbeiten. Mit Sorge beobachte er den Mitgliederschwund in seiner Partei. Er freue sich auf eine mögliche Doppelspitze der Linken in MV: Auch Vanessa Müller (21) aus Rostock kandidiert für den Vorsitz.

Ritter, der in Stavenhagen lebt, ist in der Landespolitik nicht unumstritten, vor allem wegen seiner Vergangenheit. Er trat 1979 zu DDR-Zeiten in die SED ein, war ab 1981 Offizier der Nationalen Volksarmee, unter anderem als Politoffizier.

Von Frank Pubantz