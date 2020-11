Malchow

Nach fünf Jahren Bauzeit steht eine der größten Brückenbaustellen in Mecklenburg-Vorpommern – die Autobahn 19 über den Petersdorfer See (Mecklenburgische Seenplatte) bei Malchow – kurz vor der Fertigstellung. Wie ein Sprecher der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) in Berlin sagte, laufen noch letzte Komplettierungsarbeiten. So werden noch Schutzplanken und Verkehrszeichen installiert, die Fahrspuren markiert und die Verkehrszählungsanlage fertiggestellt.

Autofahrer sollen noch Ende November wieder freie Fahrt Richtung Norden haben. In Richtung Berlin muss die vierspurige Verkehrsführung noch zurück auf zwei Spuren gebaut werden, was bis Ende Dezember erledigt sein soll.

Wichtigste Strecke an die Ostsee

Die Autobahn 19 Berlin-Rostock gilt als wichtigste Strecke von Süden – also aus Sachsen, Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg – zur Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. Die zwei Teilbrücken aus DDR-Zeiten waren marode und mussten ersetzt werden. Nach Angaben von Landesverkehrsminister Christian Pegel ( SPD) war die Gründung der Fundamente sehr kompliziert.

Durch den schwierigen See-Baugrund aus Sand mussten bis zu 60 Meter tiefe Betonpfähle mit einem Durchmesser von 1,80 Meter eingebaut werden. Das sei doppelt so lang wie die Stützen, die jetzt bei der Autobahn 20 im Moorgrund bei Tribsees eingebaut werden. Bei Tribsees war die A 20-Brücke 2017 eingestürzt, weil die alte Abstützung im sumpfigen Boden nachgab. Hier läuft die Erneuerung noch.

Fast doppelt so teuer wie geplant

Der Neubau der beiden Petersdorfer Brücken und die Erneuerung der gesamten Anschlussstelle, die ins Heilbad Waren an der Müritz führt, kosteten rund 62 Millionen Euro. Das sind rund 19 Millionen Euro mehr als zu Baubeginn geplant war. Die Fertigstellung war ursprünglich bereits für 2018 geplant. Bis 2018 kam es jahrelang zu langen Staus, da es nur eine Spur pro Fahrtrichtung gab. Der Verkehr rollte - mit starker Tempobeschränkung – ab 2018 vierspurig über die westliche Teilbrücke, die zuerst gebaut worden war.

Von Winfried Wagner/dpa