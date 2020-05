Schwerin

Seit Montag dürfen Urlauber aus allen Bundesländern wieder nach Mecklenburg-Vorpommern reisen und die Hotels wieder öffnen. Diese Gelegenheit haben offenbar sehr viele Menschen genutzt. Die Landesregierung geht davon aus, dass allein am ersten Tag des Saisonstarts nach dem Corona-Lockdown 200 000 Menschen nach MV eingereist sind. Bis Pfingsten sollen bis zu 150 000 Touristen dazukommen.

„Es werden dann also bis zu 350 000 zusätzliche Personen im Land sein“, sagte Innenminister Lorenz Caffier nach einer Kabinettsbesprechung am Dienstag. „Das ist zwar einerseits sehr schön, aber es ist auch die Nagelprobe, ob die Regeln und Abstimmungen mit den Verbänden funktionieren“, sagte Caffier. Für die Hotels und Restaurants gelten strenge Hygiene-Regeln. So dürfen Hotels nur 60 Prozent ihrer Betten belegen, was umstritten ist.

Anzeige

Livestream zum Nachschauen: Das hat Caffier zur Corona-Lage in MV gesagt

Weitere OZ+ Artikel

Nun wolle die Politik in den nächsten 14 Tagen das Infektionsgeschehen beobachten und auf dessen Grundlage Entscheidungen treffen. Am 9. Juni wolle das Kabinett erneut zusammenkommen, um über „wesentliche“ Lockerungen zu beraten. „Voraussetzung ist, dass der positive Trend weiter bestehen bleibt“, sagte Caffier. Die Ereignisse aus Niedersachsen und Hessen, wo es nach einer Feier in einem Restaurant bzw. einem Gottesdienst zu heftigen Corona-Ausbrüchen gekommen war, zeigten, „dass das Virus offensichtlich noch immer unter uns ist“, so Caffier.

Stimmen Sie ab!

Bundesbürger aus anderen Ländern kommen nach MV. Und Sie? Wo wollen Sie dieses Jahr Urlaub machen?

Mehr zum Thema:

Das wöchentliche OZ-Corona Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Von amü