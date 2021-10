Pflegefamilie aus Rostock: Zwei Papas über ihr „großes Glück“

Rostock

Familie – ein schönes Wort, das so viel beinhaltet: Heimat, Fürsorge, Geborgenheit, Zuwendung, Sicherheit. Im Idealfall. Wie auch immer man Familie in heutigen Zeiten definiert – losgelöst des klassischen Modells, Vater, Mutter, Kind –, so bietet doch jedes Familienkonstrukt, das gut funktioniert, Halt für alle Beteiligten. Doch nicht jedes Kind hat das Glück, in einer harmonischen Struktur aufzuwachsen.

Kind und Familie müssen zusammenpassen

„Wir begleiten aktuell von Rostock aus 170 Kinder, die bei einer Pflegefamilie leben. Es gibt 25 Anfragen für Kinder, die zum aktuellen Zeitpunkt einen Platz brauchen“, berichtet Grit Gaida, Leiterin des Pflege-Familien-Zentrum der Caritas in Rostock, über die aktuelle Lage vor Ort. Suche und Bedarf an geeigneten Pflegefamilien sind akut. „Es gibt Kinder, die einen Platz suchen und es gibt Pflegefamilien, die ein Kind aufnehmen könnten. Aber: Es kann auch sein, dass beide nicht zueinanderpassen.“

Pflegeeltern sollten sich die Betreuung der Kinder zutrauen

Problematisch stellen sich auch die unterschiedlichen Wünsche der vakanten Pflegefamilien dar. Manche haben konkrete Vorstellungen bezüglich des Alters des möglichen Pflegekindes. Auch der bisherige Lebensverlauf der Kinder spielt dabei eine Rolle. „Einige tragen einen ziemlichen Rucksack mit sich, so dass sich manche Pflegeeltern die Betreuung gar nicht zutrauen. Die Frage ist, ob man mit einem Kind mit möglichen Entwicklungsverzögerungen zurechtkommt“, erklärt Grit Gaida weiter.

Grit Gaida, Leiterin des Pflege-Familien-Zentrums Rostock Quelle: Nils Steindorf-Sabath

Vor allem Bereitschaftspflege ist stark gesucht

Vor allem fehlen Menschen, die sich für eine Bereitschaftspflege eignen. Wer Bereitschaftspflege macht, bekommt eine Art Gehalt, da er quasi rund um die Uhr für ein mögliches Pflegekind bereitstehen muss und somit keiner regelmäßigen Arbeit nachgehen kann. Neben der Bereitschaftspflege gibt es die Möglichkeit zur Kurzzeitpflege, also Personen, die Kinder für einen gewissen Zeitraum bei sich aufnehmen. Natürlich können Kinder auch auf Dauer in einer Familie bleiben, das ist besonders bei sehr kleinen Kindern und Babys der Wunsch und Fall. „Es gibt viele Familien, die gerne ein Baby aufnehmen würden“, berichtet Grit Gaida über den Wunsch vieler nach einem Familienzusammenschluss von Anfang an.

Der kleine Junge ist ein Sonnenschein

Nach einem Kind gesehnt haben sich auch Philipp (34) und Ingo (52) aus Rostock. Die beiden Männer sind verheiratet und dürfen seit etwas über zwei Jahren ihren Traum vom Familienleben mit Kind genießen. Ihr großes, kleines Glück hüpft blond belockt durch kindshohe Gräser und ruft immer wieder, untermalt von keckerndem Kinderlachen, nach seinen Papas. „Wir hatten großes Glück mit unserem Pflegekind“, wissen die beiden Pflegeväter. Sie haben einen sehr guten Draht zu der leiblichen Mutter und auch der kleine Junge, der seit seinem dritten Lebensmonat bei dem Paar lebt, ist ein Sonnenschein.

„Unser Kind soll wissen, woher es kommt“

„Wir möchten, dass der Kontakt zur Mutter gut ist. Unser Kind soll wissen, woher es kommt.“ Der Kontakt zur Herkunftsfamilie ist ein ganz wichtiger, wenn auch oft schwieriger Aspekt im Leben der Pflegekinder und -familien, weiß auch Grit Gaida. „Es ist leichter, in neue Beziehungen reinzuwachsen, wenn alte noch bestehen. Je besser es gelingt, die leiblichen Eltern positiv zu besetzen, desto besser ist es für die Kinder.“

„Ich möchte für einen Menschen verantwortlich sein“

Um genau zu wissen, was auf einen zukommt, findet für potenzielle Pflegefamilien immer ein Pflege-Eltern-Seminar vorab statt, das auch Philipp und Ingo besucht haben. „Ich wollte unbedingt ein Kind haben, für das ich da sein kann“, sagt der 34-Jährige. „Ich möchte es erleben, für einen Menschen verantwortlich zu sein, so ein Meisterwerk im Leben heranwachsen zu sehen und meine Erfahrungen an jemanden weitergeben zu können, so wie ich es von meinen Eltern gelernt habe.“

Wenn der Vater mit dem Sohne ... ausprobiert, ob Wasser aus dem Hahn kommt. Quelle: Anja v. Semenow

Zwei Väter und ein kleiner Sonnenschein im Glück

Für die beiden Männer kam die Vaterschaft überraschend, knapp ein halbes Jahr nachdem sie den Kurs belegt und über alle Probleme und Möglichkeiten aufgeklärt wurden. Philipp war der Erste, der den kleinen Jungen, damals noch ein Baby, in den Armen halten durfte. „Das ist unser Kind. Das habe ich sofort gewusst“, erzählt er von dem magischen Augenblick. Der Kleine ist inzwischen zu einem fröhlichen und aufgeweckten Blondschopf herangewachsen. Und wie fühlt sich für Philipp das Vatersein an? „Es ist schöner geworden, als ich es mir vorgestellt hatte.“ Auch Papa Ingo ist begeistert. Obwohl er bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung hat, kann er sagen: „Ich mache keine Unterschiede zwischen leiblichem oder Pflegekind. Er ist unser Sohn.“

