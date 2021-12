In den Senioreneinrichtungen in Nordwestmecklenburg sind Besucher an den Feiertagen willkommen. Überall dürfen Bewohner nach Hause. Allerding gibt in einigen Heimen nach der Rückkehr Einschränkungen, in Klütz zum Beispiel werden sie anschließend für mehrere Tage von anderen Bewohner getrennt. Für Angehörige stellt sich dann eine Gewissensfrage.