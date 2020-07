Rostock

Die angekündigten Lockerungen der Corona-Beschränkungen in der Pflege in MV sind auf gemischte Reaktionen gestoßen. Die Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Christina Hömke, meinte: „Für die Bewohner der Einrichtungen und Nutzer von Angeboten wird die neue Verordnung wieder mehr Kontaktmöglichkeiten zur Familie eröffnen.“

Allerdings seien die Träger dann voll für den Infektionsschutz in den Einrichtungen verantwortlich. „Dafür bedarf es von den Trägern und deren Mitarbeitern sowie den Angehörigen und Betreuten großer Sorgfalt.“

Keine Verbote mehr

Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) hatte mit der neuen Verordnung einen Kurswechsel angekündigt: „Aus Besuchsverboten mit Ausnahmen werden Öffnungen unter Auflagen.“

Jeder Heimbewohner darf demnach ab dem 13. Juli wieder so viel Besuch bekommen, wie er will – drinnen wie draußen. Die Heime müssen dies an vier Stunden am Tag ermöglichen und entsprechende Schutzkonzepte erstellen.

Schlimme Folgen

Für die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg, kommt die Verordnung zu spät: „Die Isolation von alten und behinderten Menschen kann schlimme gesundheitliche Folgen für die Betroffenen haben. Besuche hätten bei entsprechenden Schutzvorkehrungen und in Extra-Räumlichkeiten bereits früher ermöglicht werden können.“

Auch Tagespflegeeinrichtungen und Behindertenwerkstätten dürfen wieder öffnen. Dazu meinte Oldenburg: „Pflegebedürftige wurden häufig zu Hause unter Mehrfachbelastung der pflegenden Angehörigen betreut. Nicht überall hat die Notbetreuung funktioniert oder wurde überhaupt angeboten. Das darf so nicht noch einmal passieren.“

Von Axel Büssem