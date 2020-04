Pflegeheime in MV: Bewohner und Angehörige leiden extrem unter Besuchsverbot

Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern sollen alle Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen auf eine Corona-Infektion getestet werden. Das kündigte Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin an. Die Massentests sollen in der kommenden Woche beginnen und rund zwei Monate andauern. Mit dem Projekt soll eine Ausbreitung von Covid-19 in den 570 Pflege-Einrichtungen im Land verhindert werden.

Die Rostocker Gentechnik-Firma Centogene wertet die Tests aus. Das Unternehmen habe ein sehr gutes Angebot vorlegt, sagt Glawe. Centogene verlangt 35 Euro je Untersuchung, der sonst übliche Preis betrage das Zehnfache. Insgesamt stehen für die Massentests in den Heimen 3,5 Millionen Euro Landesmittel bereit. In Rostock testet Centogene auf Veranlassung der Stadtverwaltung bereits seit Wochen freiwillig Mitarbeiter von Heimen, Rettungsdiensten und der Feuerwehr.

40 000 Menschen werden getestet

„Ich gehe davon aus, dass sich viele Betreuer beteiligen werden“, antwortete Glawe auf die Frage, ob die Beteiligung für die Pflegekräfte freiwillig sein wird. In MV betreuen 15 500 Pflegekräfte 24 400 Personen in Pflegeheimen und Tagespflegeeinrichtungen. Insgesamt müssten demnach fast 40 000 Männer und Frauen mehrfach getestet werden. Bei Pflegekräften soll das dreimal und bei Bewohnern zweimal geschehen, bei positivem Befund noch öfter.

In Rostock veranlassten die Tests der Privatfirma Centogene den Landesbeauftragten für Datenschutz, Heinz Müller, nachzufragen, was mit den Daten der Testprobanden geschieht. Das Unternehmen versicherte, es werde keine weitere Auswertung oder Speicherung geben. Das gelte auch für die landesweiten Tests in den Heimen, sagte Minister Glawe.

Entscheidung über Besuche kommende Woche

Über mögliche Lockerungen bei den ausgesetzten Angehörigen-Besuchen will das Kabinett am kommenden Dienstag beraten. Das Sozialministerium hat eine Expertenkommission eingesetzt, die Vorschläge erarbeitet. „Klar ist aber, dass Lockerungen in den Altenheimen nur sehr vorsichtig vorgenommen werden können, da ältere und vorerkrankte Menschen zur besonderen Risikogruppe gehören“, sagte ein Sprecher von Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD).

Die erzwungene Isolation trifft viele Heimbewohner schwer, berichtet die bundesweite Interessenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen. Es gebe Rückmeldungen über Betroffene, die als Reaktion körperlich stark abbauten und den Wunsch zu sterben äußerten. In einer Online-Petition fordert der Verband die Wiedereinrichtung von Angehörigenbesuchen unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

Nicht genügend Kittel für Besucher

„Um Erleichterungen umzusetzen, brauchen wir Unterstützung“, sagt Dirk Mischkale, Geschäftsführer der Odebrecht-Stiftung in Greifswald. Schutzkittel und Gesichtsschutz seien bereits für die Mitarbeiter knapp. „Wir können nicht auch noch jeden Besucher damit ausstatten.“

Mehrere Heimbetreiber aus MV berichten übereinstimmend, dass ihre Schützlinge mit der Besuchssperre unterschiedlich zurechtkommen. Personen, die vorher oft Besuch hatten oder selbstständig außerhalb der Einrichtung unterwegs waren, leiden besonders stark. Einige Häuser haben elektronische Kommunikationsmittel eingerichtet. Die älteren Menschen können so über Videotelefonie Kontakt zu ihren Lieben halten.

Kontakt am Fenster

In einigen Heimen des Deutschen Roten Kreuzes können sich Besucher und Bewohner am Fenster treffen. Gespräche seien so unter Wahrung des Mindestabstands von zwei Metern möglich, teilt der DRK-Landesverband mit. Im Warnemünder Pflegeheim der Volkssolidarität „ Rolf Grund“ heißt es, dass die Angehörigen oft stärker unter den geltenden Einschränkungen litten als die Bewohner.

Als eines der ersten Bundesländer lässt Hessen ab Montag Besuch in Heimen wieder unter Auflagen zu – für Verwandte und enge Bezugspersonen, für maximal eine Stunde pro Woche und mit persönlicher Schutzkleidung.

