Pfusch-Arzt Thomas R. aus der Schweiz nach Rostock ausgeliefert

Rostock

Der Rostocker „Pfusch-Doktor“ Thomas R. ist wieder in Deutschland. Der 56-Jährige hat seiner Auslieferung aus der Schweiz zugestimmt und sitzt ab Montag wieder auf der Anklagebank. Das teilte das Landgericht Rostock am Freitag mit, vor dem sich der Neurochirurg seit April 2018 wegen schwerer Körperverletzung verantworten muss.

R. war am 28. Oktoberin einem Schweizer Hotel festgenommenworden. Die Behörden dort werfen ihm Betrug, Körperverletzung und Urkundenfälschung und nahmen den Rostocker in U-Haft. Weil er eine Auslieferung nach Deutschland zunächst ablehnte, drohte das Verfahren am Landgericht zu platzen. Mittlerweile ist R. wieder in Mecklenburg. Das Rostocker Gericht verhängte einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Lebenslanges Berufsverbot gefordert

Der Chirurg soll durch Behandlungsfehler seinen Patienten schwere und bleibende körperliche Schäden zugefügt haben. Angeklagt ist nur ein Fall. Die Staatsanwaltschaft fordert acht Jahre Haft und lebenslanges Berufsverbot. Am Montag wird die Verteidigung ihr Plädoyer halten. R., der seinen Nachnamen geändert hat, verbüßte bereits eine mehrjährige Haftstrafe wegen Abrechnungsbetrugs in Millionenhöhe.

Von Gerald Kleine Wördemann