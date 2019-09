Philipp Amthor: Lieber mit Boris Johnson in die Sauna als mit von der Leyen

Greifswald

Es gibt wohl kaum einen Witz, den Philipp Amthor noch nicht über sein Alter und sein Auftreten gehört hat. Der CDU-Politiker gilt deutschlandweit als der älteste 26-Jährige und ist im Internet vor Spott nicht gefeit.

Seitdem Amthor 2017 als jüngster Direktkandidat in den Bundestag einzog, machte er sich nicht nur mit seinen Reden – zum Beispiel gegen AfD-Abgeordnete – einen Namen. Er saß außerdem bereits auf diversen TV-Sofas von Jan Böhmermann bis Markus Lanz, tingelt durch Talkshows und pflegt das Image des jungen christdemokratischen Popstars.

Amthor reagiert schlagfertig

Doch wird er eigentlich an der Kasse beim Bierkaufen nach dem Ausweis gefragt? Dieser und weiteren Fragen stellte sich der in Torgelow aufgewachsene Konservative Anfang der Woche in der App „Jodel“. Während die User anonym blieben, ein wesentliches Merkmal dieses sozialen Netzwerks, offenbarte sich Amthor in seinem Beitrag mit einem Bild, um seine Echtheit zu bestätigen.

Bei einem „Ask me anything“, also einem Beitrag, bei dem alles gefragt werden kann, prasselten im Minutentakt Fragen auf Amthor ein. Nicht nur politisch, auch privat beantwortete der Bundestagsabgeordnete diese – und war dabei recht schlagfertig.

Betrunken lieber Döner statt McDonalds

So fragte ein Nutzer: „Betrunken lieber McDonald’s oder Döner des Vertrauens?“ Hier bevorzugt der Politiker lieber den Döner – aber ohne Kraut und mit Schafskäse bitteschön.

Dass die Christdemokraten keine „ Fridays for Future“-Befürworter sind und das Thema Klimaschutz die Union spaltet, ist bekannt. Doch wie steht der Jurist selbst zu den Demonstrationen, fragte ein User? „Ernst nehmen heißt nicht nur zustimmen, sondern auch Widerspruch.“

Und was hält er von der Initiatorin der weltweiten Demos, der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg? Die kurze und prägnante Antwort: „Nervt manchmal“ gefolgt von einem lachenden Smiley.

Kommt noch die Antwort auf das Rezo-Video?

Für bundesweites Aufsehen sorgte kurz vor den Europa-Wahlen im Mai das Video „Die Zerstörung der CDU“ des Youtubers Rezo, in dem dieser die Union angriff und scharf kritisierte.

Tage später kam ein Antwort-Video von Philipp Amthor, dass die Partei dann aber doch nicht veröffentlichte. Ein Nutzer wollte wissen, ob dieses nun doch noch kommt. „Am Donnerstag Markus Lanz im ZDF einschalten #noSpoiler“ (Anm. d. R.: noch wird nichts verraten), antwortete Amthor.

Mit Boris Johnson in die Sauna

Doch nun kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen und Antworten: „Hallo Amthorminator! Wenn du die Wahl zwischen Erdogan, Orban, Johnson oder Ursula von der Leyen hättest, mit wem würdest du in die Sauna gehen“, fragte ein User. Amthor etwas zaghaft: „ Johnson hätte jedenfalls bestimmt (mehr oder minder) gute Witze zu erzählen.“

Amthor studierte von 2012 bis 2017 Rechtswissenschaften in Greifswald und schloss sein Examen überdurchschnittlich gut ab. Doch wie viele Punkte hatte er, fragte ein User: „Genug. Deutlich mehr als man in Flensburg haben darf“, witzelte Amthor.

Daumen hoch für einen User, bei dem Philipp Amthor viele Sympathie-Punkte durch seine Frage-Antwort-Spiel bei Jodel gesammelt hat. Tippt Philipp Amthor die Antworten allein, wollte ein Nutzer wissen. Die Antwort kam mit diesem Bild. Quelle: Philipp Amthor

„Tatsächlich (noch) 26...“

Und wurde Amthor in Wahrheit vom Satiriker Jan Böhmermann in die CDU eingeschleust, um zu schauen, wie viele Klischees die Partei aushält? „Ich finde Böhmi meistens gut und witzig, aber so eine gute Idee hat selbst er nicht gehabt“, antwortete der Jung-Politiker.

Im Beitrag verriet er, dass er zur Entspannung gern liest, schläft oder zur Jagd geht. Und Sport? Hat der Bundestag eigentlich ein eigenes Fitnessstudio, fragte ein Nutzer: Eine genaue Antwort folgte nicht, aber „ich trainiere meine Beine nicht, weil man sie im Plenum nicht sieht“, so Amthor.

Jetzt aber Budder bei die Fische: Wie alt ist Amthor wirklich, wollte ein Nutzer wissen. Schließlich wirkt der Politiker mit seinen Auftritten im geschniegelten Anzug meist wie ein 56-jähriger im Körper eines Jünglings. Doch Amthor gibt Entwarnung: „Tatsächlich (noch) 26…"

Die „ Philipp Amthor Ultras“ bei Facebook

Kein Politiker genießt derzeit soviel Aufmerksamkeit im Internet wie der Mann aus Vorpommern. Die Facebook-Seite " Philipp Amthor Ultras" hat über 8600 Likes, auf der witzige Memes (Anm. d. Redaktion: Bilder mit nachträglich hinzugefügten Sprüchen) und Videos von Amthor geteilt werden. Doch wie findet er die Ultras? „Finde ich klasse und meistens auch lustig. Liken empfohlen.“

Wenn KK dich nachts um 12 anruft, damit du ihm bei einer juristischen Sache helfen kannst... Markiere jemanden, der auch einen PAnwalt braucht! Gepostet von Philipp Amthor Ultras am Sonntag, 16. Juni 2019

Und nochmal zurück zu der Fragen, ob Amthor an der Kasse seinen Ausweis zeigen muss: „Werde dabei häufiger nach Selfie als nach dem Ausweis gefragt“, so Amthor.

Von Christin Lachmann