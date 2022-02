Philipp Amthor im OZ-Interview zur Ukraine-Krise: Feldzug gegen unsere Werte

Rostock

Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG äußert sich der CDU-Politiker Philipp Amthor (29) zu Putins Krieg gegen die Ukraine, steigende Energiepreise und seinen Einsatz als Vorsitzender der CDU-Landesgruppe für Mecklenburg-Vorpommern in Berlin.

Nach dem Putin-Einmarsch: Muss Deutschland seine sicherheitspolitische Rolle überdenken?

Philipp Amthor: Der anlasslose russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und eine echte sicherheitspolitische Zäsur. Ich kann die zahlreichen Sorgen sehr gut nachvollziehen und empfinde es gerade als jüngerer Politiker übrigens als besonders bedrückend, an längst überwunden geglaubte dunkelste Stunden europäischer Geschichte erinnert werden zu müssen. Gerade als Lehre aus der Geschichte müssen wir uns klar machen: Es geht aktuell nicht zuerst um einen Konflikt zwischen Russland und der Nato, sondern es geht um einen Feldzug gegen unsere Werte von Demokratie und Freiheit. Wir stehen dabei zu unseren Bündnisverpflichtungen.

Wie können wir unabhängiger von Russland werden?

Es gibt jetzt keine sinnvolle Alternative zu einer vollständigen wirtschaftlichen und politischen Isolation Russlands – auch wenn alle Seiten dafür einen hohen wirtschaftlichen Preis zahlen müssen. Putin hat den Tisch der Diplomatie verlassen und versteht jetzt nur noch die Sprache von Repression. Dafür braucht es jetzt Geschlossenheit und Konsequenz – in Deutschland und insgesamt im Westen. Deshalb ist jetzt nicht die Stunde der Parteipolitik, sondern auch die Stunde der Unterstützung der Bundesregierung, die uns als größte Oppositionsfraktion an ihrer Seite wissen kann.

Angela Merkel hinterlässt eine große Lücke in MV

Für MV ist die Nach-Merkel-Ära angebrochen. Auch wenn Sie sich ja schon einen ordentlichen Promi- und Kultstatus erarbeitet haben. Wird MV in der Bedeutungslosigkeit versinken?

Ein starkes Eintreten für unser Heimatbundesland sollte ja nicht nur das Ziel der CDU, sondern ein parteiübergreifendes Anliegen sein. Insoweit sehe ich alle Bundestagskollegen in der Pflicht. Aber ja, klar ist auch: Natürlich hinterlässt Angela Merkel eine große Lücke. Ebenso übrigens Eckhardt Rehberg, der als Chefhaushälter im Bundestag viel für unser Land erreichen konnte. Als Chef der CDU-Landesgruppe sehe ich das aber auch als Ansporn.

Fast wären Sie CDU-Spitzenmann in MV geworden. Dann haben Sie sich mit Ihrer Nebenverdienst-Affäre selbst ein Bein gestellt. Schmerzt Sie das heute noch?

Ich bin kein Freund von Rückspiegel-Politik, sondern schaue lieber nach vorn. Meine neuen Aufgaben in Berlin – als CDU-Landesgruppenvorsitzender und als Fachsprecher für Staatsreformen – nehme ich mit Freude und Leidenschaft wahr. Und die CDU im Land stellt sich mit Franz-Robert Liskow derzeit sehr gut auf. Er hat meine volle Unterstützung und wir sind ein gutes Team, das von dem gemeinsamen Ziel getragen ist, in Berlin und in Schwerin klare Kante zu zeigen und das Profil unserer Partei zu schärfen.

Welche MV-Themen wollen Sie in Berlin voranbringen?

Da gibt es ein ganzes Potpourri, aber entscheidend herausgreifen will ich das Thema Infrastruktur. Etwa mit Blick auf die Verkehrsanbindung der Insel Usedom und oder mit Blick auf den Schienenverkehr. Insgesamt ist es unter CDU-Führung – auch dank Eckhardt Rehberg und Angela Merkel – in den vergangenen Jahren gelungen, in erheblichem Maße Bundesmittel nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen, worum ich mir nun eher größere Sorgen mache, da die Relevanz unseres Bundeslandes durch die neue rot-rote Landesregierung nicht gerade gestiegen ist.

Zuallererst zählt das Land

Trotz der politischen Konkurrenz haben die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Sinne des Landes oft kooperiert. Wie definieren Sie Ihre Rolle gegenüber der Landesregierung in Schwerin?

Wenn es um gemeinsame Landesinteressen geht, etwa die Zukunft der maritimen Wirtschaft und der Infrastruktur oder eben Bundesfördermittel, dann geht es für mich auch nicht um Parteipolitik. Dann zählt zuallererst das Land. In diesem Sinne wollen und werden wir auch eine konstruktive Opposition sein – eine Opposition, die nicht nur destruktiv poltert wie die Vereinfacher von ganz rechts, aber zugleich eine Opposition, die die Regierung nicht schont, sondern im Sinne der Sache hart hinterfragt.

Die MV Werften sind in der Krise, auch bei Caterpillar und Nordex sind Arbeitsplätze in Gefahr. Das Land droht, wirtschaftlich auszubluten. Was ist zu tun?

Wir müssen jeden dieser Fälle detailliert begleiten, aber wir müssen vor allem auch sehr stark aufpassen, dass wir hier keinen wirtschaftlichen Abgesang auf unser Bundesland anstimmen. Die Insolvenz der MV Werften ist natürlich bitter und die neuen Regierungen in Schwerin und in Berlin haben sich da wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert, aber man sollte daraus jetzt bitte auch keine fatale Krise der gesamten maritimen Wirtschaft im Nordosten ableiten. Wir haben etwa in Rostock auch gute Beispiele für funktionierende Werften und auch die Peenewerft in Wolgast in meinem Wahlkreis ist – auch dank wichtiger Bundesaufträge – in einer sehr guten Situation. Mir ist deshalb das Signal wichtig: Mecklenburg-Vorpommern ist längst nicht mehr nur „Billiglohn-Land“, sondern bei uns gibt es qualifizierte Arbeit und Perspektiven. Auf die damit verbundenen Chancen und auf den Mittelstand und das Handwerk sollten wir mehr schauen.

Die Energiepreise steigen. Der Russland-Krieg wird diesen Trend noch verstärken. Die Bundesregierung will sozial Schwache unterstützen. Reicht das?

Natürlich ist in dieser Situation Hilfe für sozial Schwache nötig, aber wir dürfen nicht nur auf die Leistungsbezieher schauen, sondern müssen auch diejenigen in den Blick nehmen, die täglich arbeiten gehen und damit den Sozialstaat finanzieren. Mir haben Menschen aus meinem Wahlkreis dieser Tage gesagt, dass es sich für sie bei der aktuellen Spritpreisentwicklung bald kaum mehr lohnen würde, arbeiten zu gehen. Und genau diese Menschen dürfen wir jetzt nicht aus dem Blick verlieren. Das hat die Bundesregierung aus meiner Sicht nicht hinreichend im Fokus.

Ernüchterung gehört zum Politik-Alltag

Sie sind nun schon ein paar Jahre in der Politik. Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt oder ist Ernüchterung eingetreten, nach der Ankunft in der Berliner Polit-Blase?

Ernüchterung gehört ganz sicher auch immer mal wieder zum Politik-Alltag, aber meine Leidenschaft habe ich ganz sicher nicht verloren: Das klare Hinweisen auf den Umstand, dass Deutschland eben nicht nur von den Lebensrealitäten aus Berlin-Prenzlauer Berg bestimmt werden darf. Meine Wahlkreistage und viele Gespräche über den vorpommerschen Gartenzaun sind da immer heilsam – da sorgen sich die Leute eben weniger um Gender-Sprachpolizei oder um veganes Pflichtessen, sondern eben um hohe Energiepreise und um Mängel in der Infrastruktur.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele verbinden mit Ihrem Namen Nebeneinkünfte und Lobbyismus. Wie sehen Sie das heute?

Ich ärgere mich sehr über mich selbst und weiß, dass das Vertrauen gekostet hat. Ich nehme mir das sehr zu Herzen und will verlorenes Vertrauen zurückgewinnen.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? In einer Bundesregierung, der Landesregierung oder mehr diskutierend im Parlament?

Politische Karrieren kann und sollte man nicht bis ins Letzte planen. Ich weiß aus eigener Ansehung: So schnell wie es hochgehen kann, kann es auch wieder runtergehen. Deshalb braucht es in jedem Fall immer ein festes Fundament – das ist für mich meine Heimat. Dafür werde ich auch in zehn Jahren noch etwas erreichen wollen. Und keine Sorge: Das leidenschaftliche Debattieren werde ich bis dahin auch nicht zu Gunsten von Leisetreterei abgegeben haben.

Von Andreas Ebel