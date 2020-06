Berlin/Ueckermünde

Ist Politik-Jungstar Philipp Amthor (27) bereits als Sternschnuppe verglüht? Medien in ganz Deutschland berichten gerade über Vorwürfe gegen den CDU-Mann aus Ueckermünde. Amthor schweigt. Er soll als Aufsichtsrat der US-amerikanischen IT-Firma Augustus Intelligence – Sitz: One World Trade Center, New York – Aktienoptionen erhalten, in Diensten der Firma einen Werbebrief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geschrieben und damit womöglich die Grenze zur Illegalität als Bundestagsabgeordneter touchiert haben.

Amthor : „Ich bin nicht käuflich“ – Seither schweigt er

„Ich bin nicht käuflich“, reagierte Amthor, räumte aber einen „Fehler“ ein. Ein Foto zeigt ihn im schweizerischen Nobelort St. Moritz mit dem führenden Wirtschaftsberater Roland Berger und dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, der bald im Amri-Untersuchungsausschuss aussagen soll (Quelle: „Der Spiegel“). Nach Druck trat Amthor jetzt aus dem Ausschuss zurück.

Wer solche Luxus-Reisen und Flüge bezahlte, in welcher Verbindung Amthor zu solchen Männern steht – bislang schweigt er dazu. „Schampus statt Seenplatte“, kommentiert Dietmar Bartsch aus Prerow, Linken-Fraktionschef im Bundestag. Amthor ist derzeit ein gefundenes Fressen für Medien und politische Konkurrenz.

Basis: Wenn Vorwürfe stimmen, sind Konsequenzen nötig

Aber Amthor ist noch da. Am Mittwochabend erklärt er sich in geschlossener Gesellschaft vor CDU-Mitgliedern im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Spornitz statt New York. CDU-Ortsvorsitzende, Kreisvorstand, Delegierte für den Landesparteitag, die ihn, Amthor, wohl schon im August zum nächsten CDU-Landesvorsitzenden wählen sollen.

Vor „Vorverurteilung“ warnt der regionale CDU-Kreischef Wolfgang Waldmüller. „Es gibt eine große Verunsicherung unter den Mitgliedern.“ Amthor müsse sich erklären. Es gelte die Unschuldsvermutung, so Waldmüller, aber: „Wenn sich die Vorwürfe bestätigen, müssen wir über Konsequenzen reden.“ Noch sei offen, ob Amthors Handeln aus Vorsatz oder Unwissenheit erfolgte.

Waldmüller wittert „eine Kampagne“ gegen den CDU-Jungstar, weil alle Medien derzeit berichten. Dabei hat Amthors Auftreten in Bundestag und Talkshows den Hype erst erzeugt. Es gibt eine Redensart: Journalisten fahren als Beobachter mit Personen des öffentlichen Lebens im Fahrstuhl hoch, aber auch wieder herunter. Jung-Amthor steckt gerade fest. Ob es tiefer oder höher geht – darüber könnte der CDU-Landesvorstand bereits am Freitag entscheiden. Auch hier müsse sich Amthor, der Kandidat für die Parteiführung in MV, erklären, erklärt der amtierende CDU-Landeschef Eckhardt Rehberg. „Wer hat die Flüge und Hotels bezahlt? Was hat ihn bewogen, bei einer solchen Firma in den Aufsichtsrat zu gehen?“

CDU-Landesvize vermisst „Demut und Bescheidenheit“

CDU-Landesvize Sascha Ott aus Greifswald verteidigt Philipp Amthor, seinen politischen Ziehsohn. Juristisch werde von den Vorwürfen nichts übrig bleiben, glaubt Ott. Beide sind im Konservativen Kreis der CDU, kennen sich seit acht Jahren. Amthor sei „ein begnadeter Jurist“, sehr fleißig und verfüge über ein ausgezeichnetes politisches Gespür. Dennoch sei er in Sorge, so Ott: „Ich habe ihm schon vor Monaten gesagt, dass ein konservativer Politiker in der CDU mehr Zurückhaltung, Bescheidenheit und Demut braucht.“ Das klingt, als wäre Amthor Superstar zu dicht an die Sonne geflogen. „Wir müssen ihm einen solchen Fehltritt verzeihen“, sagt Ott. Er sei sicher: Dem 27-Jährigen stehe nach wie vor eine Ausnahme-Karriere bevor. „Die CDU-Mitglieder stehen hinter ihm.“

Noch etwas drückt auf die Seele der Landes-CDU. Die Frage: Hat Amthor, obwohl er bereits von belastenden Recherchen zu den Augustus-Vorwürfen wusste, die Partei hinter die Fichte geführt, um freie Bahn für den Landesvorsitz zu haben? Am Montag vergangener Woche einigte er sich mit der damaligen Konkurrentin, Katy Hoffmeister, auf ihren Rückzug. Eine unmissverständliche Presseanfrage soll es aber bereits davor gegeben haben. Amthor habe gelogen, dies werfe die Frage „nach charakterlicher Eignung“ auf, heißt es aus der CDU. Das widerspricht der These, wonach Amthor noch zu „grün“ gewesen sei, um die Folgen seines Tuns für die US-Firma Augustus zu überblicken.

Amthor will Vorwürfe mit dem Bundestag klären

Philipp Amthor reagiert nicht. Er sei viel in Ausschüssen des Bundestags unterwegs, erklärt sein Büroleiter Sandro Martens. OZ-Fragen würden derzeit nicht beantwortet. Amthor werde die Vorwürfe „mit der Bundestagsverwaltung transparent erläutern“. Der Bundestag prüft zum Beispiel, ob der CDU-Mann Geschäftsreisen für Augustus Intelligence selbst bezahlt hat oder nicht.

Die politische Konkurrenz wird nicht müde, Amthors Rücktritt herbeizurufen. Von „Amthorgate“ ist da zu lesen. Frank Junge, SPD-Bundestagsmitglied aus Wismar, wirft dem CDU-Mann „eklatantes Fehlverhalten“ vor und fordert „lückenlose Aufklärung“. Leif-Erik Holm ( AfD) erklärt: „Das ist Lobbyismus in eigener Sache und hat mindestens Geschmäckle.“

CDU-Mann Ott sagt dagegen: „Wir müssen aufhören, aalglatte, opportunistische Politiker als das Maß aller Dinge zu sehen.“ Amthor mache Fehler; das sei menschlich. „Wir brauchen Leute mit Format. Leute, die schillern.“ Wie Philipp Amthor.

Vita von Amthor Philipp Amthor wurde 1992 in Ueckermünde (Kreis Vorpommern-Greifswald) geboren. Er wuchs in Torgelow bei seiner Mutter auf. 2011 legte er das Abitur ab. Von 2012 bis 2017 studierte Amthor Rechtswissenschaften an der Universität Greifswald. In die CDU und die Junge Union trat er nach eigenen Angaben im Jahre 2008 ein. Seit 2017 ist er Bundestagsabgeordneter für die CDU – und damit zweitjüngster Bundestagsabgeordneter. Im Bundestag sitzt er im Innen- sowie im Europa-Ausschuss. Im selben Jahr wurde er Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Ueckermünde.

Von Frank Pubantz