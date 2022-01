Rostock

Die Lange Straße in Herzen Rostocks soll ab dem 1. Mai für ein Jahr testweise zur Fahrradstraße werden. So sieht es ein Pilotprojekt vor, das Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) im vergangenen Jahr vorangetrieben hat. Es bedeutet Tempo 30 und dass Autofahrer sich Radfahrern unterzuordnen haben. Die dürfen die volle Fahrbahnbreite nutzen, sogar nebeneinander fahren – Hupen, Drängeln und Überholen sind tabu. Die Idee spaltet die Stadt. Was die einen freut, macht anderen jetzt schon Kummer.

Radentscheid fordert langfristige Veränderung

Die Lange Straße zumindest probehalber in eine Fahrradstraße zu verwandeln, könne ein erster Schritt in die richtige Richtung sein, sagen die Mitglieder des Radentscheids Rostock. Sie hatten schon seit Langem gefordert, die Verkehrssituation zu entschärfen. „Lediglich das Ausweisen einer Fahrradstraße ohne bauliche Maßnahme löst aber das eigentliche Problem nicht, da weiterhin Tempo 30 und Mischverkehr gilt“, sagte Sprecherin Marie Heidenreich.

Welche Regeln gelten in einer Fahrradstraße? Die Straßenverkehrsordnung (StVO) erlaubt in Fahrradstraßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Autos und Motorräder dürfen den Radverkehr nicht behindern oder gefährden, also nicht drängeln. Dass Radler nebeneinander fahren, ist ausdrücklich erlaubt. Im Gegensatz zu Schutzstreifen ist in Fahrradstraßen die gesamte Fahrbahnbreite für den Radverkehr reserviert. Falls die Vorfahrt nicht durch Zeichen geregelt ist, gilt für alle rechts vor links. Dem Radverkehr kann die Vorfahrt eingeräumt werden, indem der Gehweg der Fahrradstraße ohne Unterbrechung über die einmündende Fahrbahn verläuft oder die Bordsteine abgesenkt sind. Autos und Motorräder dürfen in Fahrradstraßen parken, wenn dies nicht durch Beschilderung verboten oder eingeschränkt ist. Quelle: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC)

Schon jetzt dürften Radfahrer die Spur nutzen, die auch für Autos vorgesehen ist, fahren aus Sorge, bedrängt zu werden oder aus Rücksicht, damit Autofahrer überholen können, aber dennoch häufig auf dem alten Seitenstreifen. Langfristig müssten Rad- und Autoverkehr in der Langen Straße komplett getrennt werden, indem Radfahrer die eine Seite der Schienen nutzen und Pkw die andere, so Heidenreich.

Der Radentscheid Rostock fordert, dass der Rad- und Autoverkehr in der Langen Straße komplett getrennt werden, indem Radfahrer die eine Seite der Schienen nutzen und Pkw die andere. Quelle: Florian Bähler/ Radentscheid Rostock

IHK-Präsident zweifelt Rechtsgültigkeit des Projekts an

Ganz anders sieht das Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock und Vorsitzender des Regionalen Verkehrsausschusses. „Die Lange Straße in Rostock als Fahrradstraße auszuweisen, ist ein fachlich falscher und rechtlich fragwürdiger Ansatz.“ Sie dürfe nur dort angeordnet werden, wo viele Radler und wenige Fahrzeuge unterwegs sind. „Diese Voraussetzungen sind in der Langen Straße nicht gegeben“, so Strupp.

Um die Idee des Oberbürgermeisters dennoch umsetzen zu können, wolle die Stadt diese zum Modellprojekt erklären und „sinnvolle rechtliche Vorgaben umgehen“. Das eigentliche Problem werde aber nicht gelöst. Konflikte zwischen Fahrrad- und Autofahrern würden weiter geschürt statt aufgelöst, so der IHK-Präsident.

Rostocker sind geteilter Meinung

Auch die Rostocker stehen den Plänen zur Fahrradstraße mit gemischten Gefühlen gegenüber. Anja Liebe ist aus Neubrandenburg in die Hansestadt gezogen und seitdem täglich mit dem Fahrrad unterwegs – auch weil sie in der Innenstadt so schlecht einen Parkplatz bekomme. „Ich nutze die Lange Straße zwar nicht oft, aber ich befürworte das Ziel, den Verkehr in der Stadt zu verringern“, sagt sie. Die 42-Jährige würde es als Autofahrerin nicht störend finden, Fahrradfahrern in der Langen Straße den Vortritt zu lassen und das Tempo zu drosseln. „Von der Auto- und Lärmeindämmung können viele profitieren“, so Liebe.

Gänzlich anderer Meinung ist Heiner Daumann. Der 79-jährige Rostocker ist gegen die Eröffnung der Fahrradstraße in der Langen Straße: „Das geht eindeutig gegen die Autofahrer, wir sind dann die Leidtragenden“, so Daumann. Er kritisiert, dass die Radfahrer ohnehin schon führen, wie sie wollten, und nicht, wie sie sollten. Der Rentner befürchtet, dass die neue Fahrradstraße zu noch mehr Rücksichtslosigkeit von Fahrradfahrern gegenüber Autofahrern führen könnte.

Auf einen besser geregelteren Radverkehr hofft hingegen Sven Poettgens. Die neue Fahrradstraße könnte seiner Meinung nach dazu beitragen, dass der Verkehr erfolgreich gesteuert und gedrosselt wird. „Bisher hatten wir Fahrradfahrer eher das Nachsehen auf der Strecke“, sagt der 47-Jährige. Poettgens fährt häufig mit dem Rad zur Arbeit nach Bentwisch und musste dafür immer über den Stadthafen ausweichen und dort lange an den Ampeln stehen. „Es wäre angenehmer, einfach von der Langen Straße bis zum Steintor mit dem Fahrrad durchfahren zu können“, meint er.

Sven Poettgens (47) spricht sich für die Idee aus, die Lange Straße in Rostock zur Fahrradstraße zu machen. Quelle: Caroline Bothe

Ab dem 1. Mai soll die Lange Straße für ein Jahr zur Fahrradstraße werden. So hatte es Stefan Krause, Leiter des zuständigen Amts für Mobilität im Herbst skizziert. Zuvor sollten jedoch noch Gespräche mit Betroffenen geführt und Bürger beteiligt werden. Wie das konkret aussieht, soll im Februar feststehen und öffentlich gemacht werden, hieß es am Dienstag aus dem Amt.

Von Katrin Zimmer und Caroline Bothe