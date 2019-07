Usedom

Auf der Bundesstraße 110 kam es am Freitagmittag in Usedom zu einem Verkehrsunfall. Der 80-jährige Fahrer eines VW Golfs wollte von einem Grundstück nach rechts auf die Bäderstraße in Richtung Anklam einfahren. Dabei übersah er aufgrund einer Baustelle auf dem Gehweg einen BMW, der von einem 35-Jährigen gelenkt wurde. Der BMW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15 000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

OZ