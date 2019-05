Schwerin

Der Prozess um den Mord an einem schlafenden Rentner in Wittenburg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) neigt sich dem Ende zu. Am Montag (9.00 Uhr) werden die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Dem angeklagten afghanischen Flüchtling droht eine lebenslange Haftstrafe. Er hat während des Prozesses bislang geschwiegen.

Der junge Mann, der laut seinen Papieren 21 Jahre alt ist, nach einem Gutachten der Staatsanwaltschaft jedoch mehrere Jahre älter, hatte eine sexuelle Beziehung zur Tochter des Opfers. Die Frau hatte ihn im November für Aufräumarbeiten zum Haus ihres Vaters geschickt. In der Nacht nach seiner Ankunft soll er den Senior mit einem Schnitt durch die Kehle getötet haben. Der Privatpfleger des alten Mannes war wach geworden und hatte die Tat über ein Babyfon mit Kamera beobachtet. Das Motiv für die grausame Tat konnte nicht geklärt werden. Das Urteil soll am Freitag gesprochen werden.

RND/dpa