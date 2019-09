Plastik und Medikamente in der Ostsee: Wird Abwasser in MV jetzt teurer?

Rostock

Wie viel Geld ist den Bürgern im Land eine saubere Umwelt wert? Auf die Haushalte in MV könnten in den kommenden Jahren spürbar steigende Gebühren für Abwasser zukommen – um rund 20 Prozent.

Der Grund: Die bisherigen Kläranlagen sind perspektivisch nicht mehr ausreichend, müssen erweitert werden. „Wir können schon sehr viele Stoffe aus dem Abwasser filtern. Arzneimittelrückstände und auch Mikroplastik aber nicht“, erklärt Ulf Altmann, Geschäftsführer des Rostocker Wasserver- und -entsorgers Nordwasser.

Bundesweit läuft nun die Debatte, ob die Entsorger aufrüsten müssen. Erste Kommunen – Berlin etwa – haben ihre Entsorger schon dazu verpflichtet. Wer das zahlen soll, ist aber noch offen.

Erst Dünge-, nun Arzneimittel

Jahrelang beschäftigten sich die Entsorger in MV vor allem mit dem Thema Nitrat. Nun geht es um andere Stoffe und deren Wirkung auf die Natur ist noch nicht mal abschließend untersucht: „Wir können mittlerweile Substanzen im Mikrogrammbereich – also einem Tausendstel Milligramm – nachweisen“, so Nordwasser-Chef Altmann.

Was dabei auffällt: Immer häufiger weisen die Nordwasser-Experten Arzneimittelreste nach. „Das Schmerzmittel Ibuprofen, Kontrastmittel von Röntgenuntersuchungen, Anti-Epileptika oder auch der Entzündungshemmer Diclofenac werden in den bisherigen Reinigungsstufen nicht abgebaut. Diese Stoffe landen schlussendlich in der Warnow und der Ostsee.“

Altmann betont: „Wir reden über geringste Mengen. Unser Meer ist dadurch nicht akut gefährdet.“ Auch Mikroplastik werde zunehmend im Abwasser nachgewiesen. Nordwasser arbeitet nun mit der Uni Rostock, der Technischen Universität Berlin und dem Thünen-Institut für Ostseefischerei zusammen – unter anderem an neuen Messmethoden.

Klärwerke vor Ausbau?

Auf Bundesebene gibt es noch keine Vorgaben, wie mit den sogenannten Spurstoffen im Abwasser umzugehen ist. Auch Grenzwerte sind bisher nicht festgelegt. „Aber das wird mehr und mehr Thema werden“, so Antje Köppe, Leiterin des Eigenbetriebes Abwasser der Hansestadt Greifswald.

Eine denkbare Lösung ist die sogenannte „vierte Reinigungsstufe“: Aber dafür ist die Technik noch nicht ausgereift. „Anlagen, die auf den Abbau von Medikamentenrückständen ausgelegt sind, haben zum Teil nur geringe Wirksamkeit im Bereich Mikroplastik“, erklärt Frank Lehmann, Geschäftsführer des Zweckverbandes Kühlung in Bad Doberan.

Dennoch denken viele Versorger bereits über neue Anlagen nach – weil der Zwang jederzeit kommen könnte: Die Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft Stralsund ( Rewa) schätzt die Kosten für einen Ausbau der Kläranlage in der Hansestadt auf vier Millionen Euro, sagt Abwasserabteilungsleiter Steven Zaenker.

15,20 Euro mehr Abwasser

Für Rostock hat Nordwasser die Kosten ebenfalls bereits berechnen lassen – auch für die Kunden: Pro Kopf müssten die Rostocker 15,20 Euro im Jahr mehr für Abwasser zahlen, wenn auch Mikroplastik und Arzneimittel nicht mehr ins Meer gelangen sollen. Eckhard Bomball, Chef des Zweckverbandes Grevesmühlen, rechnet für seine Kunden mit einem Gebührenplus von 17 Prozent.

Doch die Entsorger sehen nicht ein, die Kosten für die aufwendigere Reinigung direkt an ihre Kunden weiterzugeben: „Die Finanzierung muss verursachergerecht erfolgen und sollte nicht allein durch die Gebührenzahler getragen werden“, fordert zum Beispiel Axel Rödiger, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasser Abwasser Rügen (Zwar).

Auch Bomball will die Pharmaindustrie zur Kasse bitten: Sie sollen sich durch eine Zusatzabgabe auf Medikamente an den Entsorgungskosten beteiligen. „Die Abwasserwirtschaft ist nicht der Reparaturbetrieb unserer Gesellschaft.“

