Plate: 300 000 Euro Schaden bei Schulbusunfall - Ursache noch unklar

Plate

Die Ursache für den Busunfall, bei dem am Mittwoch bei Plate (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vier Grundschüler und ein erwachsener Fahrgast verletzt worden waren, ist weiter unklar. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ist der Unglücksbus inzwischen geborgen worden. Nach ersten Untersuchungen am Unfallort wollen ein Gutachter und die Ermittler nun den Fahrtenschreiber des Busses genauer unter die Lupe nehmen und hoffen dabei auf weiterführende Hinweise.

Der Bus war am Nachmittag nach rechts von der Kreisstraße abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum geprallt. Der Sachschaden wird bisher auf etwa 300 000 Euro geschätzt. In dem Bus saßen etwa 30 Kinder von einer Grundschule aus Plate und einige erwachsene Fahrgäste. Nach Angaben der Ärzte erlitten die Verletzten vor allem Prellungen, Schürfwunden und Schocks.

Der Bus war am Ende einer leichten Linkskurve mit der vorderen rechten Seite gegen den Alleebaum geprallt und hatte diesen vollständig umgebrochen. Der links sitzende Busfahrer blieb äußerlich unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille, wie ein Sprecher erklärte. Der Fahrer und weitere Zeugen sollen noch zu dem Vorfall angehört werden.

