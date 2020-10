Plau am See

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Bundesstraße 103 zwischen Plau am See und Meyenburg (Ludwigslust-Parchim) derzeit voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, ist in Höhe des Abzweiges Wendisch Priborn ein Pkw frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Das Unglück ereignete sich gegen 13 Uhr.

Dabei erlitt der Autofahrer schwere Verletzungen. Mehrere Feuerwehren sowie Rettungskräfte und die Polizei sind im Einsatz. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

Von OZ