Plau am See

Eine Tüte mit Brötchen verstaut Anja Kock aus Rendsburg (Schleswig-Holstein) in der Fahrrad-Satteltasche. „Die Bäckerei Behrens ist während des Urlaubs in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) unsere erste Anlaufadresse. Denn das Angebot ist beachtlich. Mir haben es die Algenbrötchen angetan“, erklärt die 57-Jährige.

Seit sieben Jahren verbringt sie mit ihrem Mann Günter (60) in der Kleinstadt ihre Ferien. In der Backstube der Traditionsbäckerei holt derweil Hannes Behrens mit einem Schieber 34 knusprige Ciabatta-Brote aus dem Ofen.

Familien-Tradition in achter Generation fortgeführt

„Die 500-Gramm-Laibe werden fast 40 Minuten bei bis zu 270 Grad Celsius gebacken. Scharfe Kruste und weiche Krume – das wünschen sich vor allem die Restaurants“, sagt der Bäckermeister. Doch nicht nur die lange Backzeit ist ungewöhnlich. Die dunklen Brote sind mit Spargel oder Erdbeeren gefüllt oder werden aus dem aromatischen Schweizer Ruchmehl gefertigt.

Anja Kock aus Rendsburg (Schleswig-Holstein) schätzt besonders die Brötchen-Vielfalt, die die Bäckerei Behrens in Plau am See anbietet. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Alles andere wäre langweilig“, sagt Behrens augenzwinkernd. Moderne Technik und ungewöhnliche Ideen treffen auf Tradition. Seit 1838 existiert die Bäckermeister-Dynastie. Der 35-Jährige führt den acht Mitarbeiter zählenden Familienbetrieb in achter Generation. Er übernahm die Firma von Vater Harald (63). Der Altmeister ist wie Mutter Viola (55) ebenfalls noch regelmäßig ab 1.00 Uhr in der Backstube zu finden. Zudem arbeitet Hannes’ Schwester Heidi (33) im Verkauf. Ein eingespieltes Team.

Völlig neue Wege beschreiten

Trotzdem weiß der Junior, dass Handwerkskunst, bis zu jeweils 20 verschiedene Sorten an Brötchen und Broten, ein umfangreiches Kuchenangebot sowie Fleiß nicht ausreichen: Die Billig-Konkurrenz ist gewaltig. In der Stadt gab es einst 18 klassische Bäckereien. „Heute sind es drei“, so Behrens. Da brauche es neue Wege, ist sich der Fachmann sicher. Und er geht ins Risiko.

Konditorin Kerstin Hillmann (56) bereitet in der Bäckerei Behrens in Plau am See Obstkuchen zu. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ab Herbst entsteht eine Schau-Bäckerei in der Stietzstraße. Das Hinterhaus wird abgerissen. Eine Terrasse mit 65 Plätzen, ein Café sowie ein moderner Verkaufstresen sind geplant. Mehr als eine Million Euro werden investiert. Der Clou: Die Gäste können durch Glasscheiben das Geschehen in der Backstube beobachten.

„Dieses Konzept funktioniert. Und man kann Geld verdienen“, ist sich einer der innovativsten Bäcker des Landes sicher. Beim Show-Backen an vielen Sonntagen in den vergangenen zwei Jahren sei die Resonanz gewaltig gewesen, so Behrens. Er gehört zu den Preisträgern des von der Handwerkskammer Schwerin kürzlich vergebenen „Zukunftspreises Handwerk“.

Die Bäckerei zeige, wie traditionelle handwerkliche Fertigung und höchste Qualität im hart umkämpften Markt mit Discountern und Supermärkten punkten können, sagt der Präsident der Handwerkskammer Schwerin, Uwe Lange.

Transparenz ist ungemein wichtig

„Hannes hat Mut, ungewöhnliche Dinge auszuprobieren. Und ich liebe Transparenz. Gerade auch im Lebensmittelhandwerk ist sie wichtig“, erklärt Stammkundin Hannah Poppe (44). Die Pastorin der hiesigen Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde, die gerade den Verkaufsraum verlässt, outet sich als Ciabatta-Fan.

Verkäuferin Yvette Lampe (47) bietet in der Bäckerei Behrens in Plau am See auch DDR-Schrippen an. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Es schmeckt hier wie früher“, schwärmt Thomas Arndt (60) aus Leisten, einem Ortsteil der Kleinstadt. Er liebt die DDR-Schrippen und die Streuselschnecken. Die Schau-Bäckerei-Pläne empfindet er als Bereicherung und hofft, dass noch mehr Kunden wieder auf Qualität setzen.

Stavenhagener Sauerteig in Puratos-Bibliothek In den Handwerksrollen im Nordosten sind 210 Bäckereien zuzüglich Filialen und 46 Konditoreien vermerkt. Der Landesinnungsverband des Bäcker- und Konditorenhandwerks MV hat aktuell 83 Mitgliedsbetriebe. Laut Landesinnungsmeister Matthias Grenzer sind im Nordosten jeweils bis zu 2500 Fachkräfte in der Produktion und im Verkauf aktiv. „Bei einem Konsumvon knapp 56,9 Kilogramm Brot und Backwaren pro Haushalt in Deutschland stieg der Jahresumsatz im Bäckerhandwerk im Jahr 2020 auf 14,45 Milliarden Euro“, erklärt der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild. Sauerteige gehören zu den Visitenkarten eines jeden Handwerksbetriebes. Der seit 1941 geführte Sauerteig des Familienbetriebes Hatscher in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte), der heute von Handwerksmeister Christoph Hatscher geführt wird, wurde in die belgische Puratos-Sauerteig-Bibliothek aufgenommen, so Hochschild. Das Ziel: Die einmaligen mikrobiologischen Kulturen sollen für die nächsten Generationen erhalten bleiben.

Rezepturen vom Großvater

Anfang kommenden Jahres sollen die Kunden bei Behrens, der Verstärkung für sein Team sucht, sehen können, wie die Backkünstler bis zu 5000 Brötchen ohne künstliche Zusätze fertigen. Darunter sind die Ostschrippen. Deren Rezeptur wie auch unter anderem die des Bienenstiches stammen von Großvater Hans (89). Es sind gut gehütete Familiengeheimnisse.

Bäckerei-Chef Hannes Behrens (l., 35) kann auf die Hilfe seiner Mama Viola (55) zählen. Quelle: D. Lilienthal

„Zu den persönlichen Noten eines Bäckers zählt der Sauerteig. Er ist eine Kunst für sich und ein natürlicher Konservierungsstoff, der in fast allen unserer Produkte steckt“, erklärt der Enkel. In einer begehbaren Kühlzelle lässt er einen großen Teil der Kreationen, die Hefe enthalten, für den kommenden Tag ruhen. In gut 18 Stunden könne sich bei diesem Cool-Rising-Verfahren die Hefe entfalten, Zucker und unverdauliche Stoffe werden abgebaut.

„Die Schau-Bäckerei ist eine tolle Idee“, betont Landesinnungsmeister Matthias Grenzer (46). Für den Rostocker Bäckermeister, Inhaber des Unternehmens Konditorei & Café Wegner, sind Innovationen wichtig: „Denn sie stärken das Vertrauen der Kunden in das Handwerk.“ Einblicke in die Produktion, die beispielsweise auch im Kreativbackstudio von Jens Kubin in Güstrow (Landkreis Rostock) möglich sind, und der Einsatz von Top-Technik machen die Zunft überlebensfähig. Grenzer plädiert für das „ehrliche Backen“: nur natürliche Zutaten, die möglichst aus der Region stammen, werden verwendet.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hannes Behrens will auch mit den familienunfreundlichen Arbeitszeiten der Bäckerzunft brechen. So sollen mit der Eröffnung der Schaubäckerei die ersten Mitarbeiter gegen 5 Uhr ihr Tagwerk beginnen. „Dies gelingt durch eine bessere Vorbereitung und neue Technik“, blickt der zweifache Familienvater voraus. Die digitale Vernetzung ist eines seiner ambitionierten Projekte. Die Zeit drängt. Schließlich erwarten seine Frau Kathleen (28) und er im Oktober weiteren Familienzuwachs.

Von Volker Penne