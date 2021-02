Plötzlich Frühling: Das sagen Experten zum Wetterumschwung in MV

Rostock

Kniehoher Schnee, zugefrorene Seen und klirrende Kälte: In der vergangenen Woche herrschte noch tiefster Winter in MV. Bis unter minus 20 Grad zeigte das Thermometer zeitweise an. Von der idyllischen Winterlandschaft ist nun kaum noch etwas zu sehen. Stattdessen scheint schon fast der Frühling Einzug zu halten: Bis Sonntag sollen die Temperaturen auf bis zu 14 Grad ansteigen.

Dass die Temperaturen innerhalb so kurzer Zeit so stark schwanken, hat MV dem Tief Wolfram zu verdanken, erklärt OZ-Wetterexperte Ronald Eixmann. Die Luft, die aus dem Norden kam und den Schnee und die Kälte mit sich brachte, wird nun durch Luftmassen aus dem Süden verdrängt. „Die Luft am Äquator ist sehr viel wärmer, darum steigen auch die Temperaturen hier so stark an“, sagt Eixmann.

In den nächsten Wochen werde es nicht noch einmal solche extremen Wetterveränderungen geben, prognostiziert der Experte: Nach einer warmen Woche werde es wieder etwas kälter, die Temperaturen pegeln sich dann zwischen sechs und zehn Grad ein. Frost in der Nacht wird es in den kommenden Tagen nicht geben, sagt Eixmann voraus.

Tipps vom Arzt gegen Kreislaufbeschwerden

Dieser Wetterumschwung geht nicht an allen spurlos vorbei. Einige Menschen reagieren gar mit gesundheitlichen Problemen, sagt Allgemeinmediziner Dr. Thomas Maibaum aus Rostock. „Besonders ältere Leute haben bei Temperaturschwankungen häufig mit dem Kreislauf zu kämpfen.“ Auch Kopfschmerzen sind oft Symptome bei schnell steigenden Temperaturen.

Der Arzt empfiehlt: Ausreichend trinken, aber auch nicht zu viel. Bis zu zwei Liter am Tag seien optimal, sagt Maibaum. Die Getränke sollten jedoch nicht zu süß sein. Bei Kopfschmerzen empfiehlt er eine leichte körperliche Aktivität wie Spazierengehen. „Wenn es nicht anders geht, ist auch die Einnahme leichter Schmerzmittel in Ordnung“, sagt der Arzt.

Landwirte freuen sich über Schmelzwasser

Die Landwirte in der Region freuen sich vor allem über das Wasser durch den geschmolzenen Schnee. Sie haben immer noch Probleme wegen der vergangenen, viel zu trockenen Jahre, sagt Bettina Schipke vom Bauernverband MV. Die Bauern hofften, dass ihre Äcker und das Grünland mal wieder richtig durchfeuchtet werden.

Das Wintergetreide beginne bald zu keimen. Sollte es nach der Wärme tatsächlich noch einmal kälter werden, sei das für das Getreide aber kein Problem, sagt Schipke. „Es sind ja keine außergewöhnlich niedrigen Temperaturen hier in der Gegend.“

Auch im Forstamt Grevesmühlen freut man sich über das Schmelzwasser, das jetzt langsam in den Boden sickert. Denn so bekommen auch die tiefen Wurzeln etwas davon ab. Bei Platzregen fließe das Wasser eher oberirdisch ab, weil die Böden so trocken seien, sagt Forstamtsleiter Peter Rabe.

Von Stefanie Ploch