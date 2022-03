Drei Jahrzehnte läuft bei Karoline Erdmann alles normal, dann holt eine seltene Erbkrankheit sie von den Beinen. Plötzlich kann sie nicht mehr laufen, sprechen und essen. Aber die 36-Jährige aus Barth gibt nicht auf. Heute läuft sie wieder und isst selbstständig. Warum sie trotz ihrer Handicaps ihr heutiges Leben so gut findet wie ihr früheres und was sie anderen Betroffenen mitgeben will.