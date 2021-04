Poel

Nach Karfreitag hat die Polizei auch am Ostersonnabend die Zufahrtstraße zur Insel Poel von morgens an kontrolliert. An der Kreuzung in Groß Strömkendorf sind alle Autofahrer mit Kennzeichen aus anderen Bundesländern angehalten worden. Diejenigen, die keinen triftigen Grund für ihre geplante Fahrt auf die Insel (wie zum Beispiel Besuch der Familie) nennen konnten, wurden wieder zurückgeschickt.

Tagesgäste aus Mecklenburg-Vorpommern dürfen trotz der dortigen aktuellen Corona-Inzidenz von mehr als 970 weiterhin auf die Insel, um dort an den Stränden spazieren zu gehen. Doch die sind am Karfreitag und auch am Sonnabend sehr leer gewesen. Nur wenige Menschen waren in den Küstenorten der Insel unterwegs.

Die Inzidenz ist wegen der geringen Einwohnerzahl von 2463 so hoch. Momentan gibt es 24 aktuelle Corona-Fälle auf der Insel, sie beschränken sich auf wenige Familien.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder