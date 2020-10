Rostock

An den ersten Sonnenaufgang nach mehreren Monaten kann Volker Mohrholz sich noch genau erinnern. „Das war ein schöner Anblick und ein sehr emotionales Ereignis“, sagt der Forscher der Sektion Physikalische Ozeanographie und Messtechnik am Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) in Warnemünde. „Wenn man monatelang in kompletter Dunkelheit gelebt hat, ist selbst der kleine rötliche Schein am Horizont der Beweis, dass es noch Licht auf dieser Welt gibt.“

Mohrholz war Teil der Expedition der „Polarstern“ im Polarmeer. Von Ende November bis Anfang April war er an Bord des Forschungsschiffes. „Für einen Wissenschaftler ist eine solche Expedition eine große Chance. Beobachtungen in diesem Gebiet sind sonst gar nicht möglich, weil es dort keine feste Stationsbasis gibt“, sagt er. „Insofern war die Drift der ‚Polarstern‘ für viele Wissenschaftler eine einmalige Gelegenheit, Zeitreihendaten über den arktischen Winter zu bekommen, mit vielen klimarelevanten Informationen.“

Anzeige

Der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern. Quelle: Stefanie Arndt

„Das Eis ist dünner als vor 100 Jahren“

Mohrholz und sein Team haben sich unter anderem mit der Wechselwirkung von Eis und Wasser befasst. „Um das zu untersuchen, braucht man Turbulenzmessung“, so der 53-Jährige. Geforscht wurde mit einer Sonde an einem Eisloch abseits des Forschungsschiffes. Dabei konnte Mohrholz einige Erkenntnisse gewinnen. „Die Eisdrift war ungewöhnlich schnell“, sagt er.

So habe die „Polarstern“ an einer Eisscholle festgemacht und sei in weniger als einem Jahr mit der Strömung von der Ostsibirischen See bis in die Nähe von Spitzbergen gedriftet. „Als die ‚Fram‘ das vor 123 Jahren zum ersten Mal machte, hat es noch fast drei Jahre gedauert. Daraus kann man die Erkenntnis ableiten, dass sich die Dynamik der Eisbewegung stark beschleunigt“, erklärt der Wissenschaftler. Das Eis sei dünner als noch vor 50 oder 100 Jahren.

Lesen Sie auch: Rostocks Eisbeobachter: Wie die Chancen auf einen Extrem-Winter stehen

Der Ostsee verpflichtet

Mohrholz betont, eine solche Expedition jederzeit wieder antreten zu wollen. „Als Forscher des IOW in Warnemünde fühle ich mich natürlich in erster Linie der Ostsee verpflichtet“, sagt er. Doch auch für das Binnenmeer konnte er wichtige Erkenntnisse ziehen. „Auch wenn wir das hier vor unserer Haustür lange nicht erlebt haben – es gibt auch Eis auf der Ostsee. Im Finnischen Meerbusen und in der Bottensee zum Beispiel.“

Ebenso wie die Polarmeere reagiere auch die Ostsee stark auf den Klimawandel. „In der zentralen Ostsee haben wir große Bereiche, in denen die tieferen Schichten sauerstofffrei sind. Diese Zonen entstehen, weil von oben aufgrund einer starken Salzschichtung keine Belüftung stattfindet“, sagt er. „Wenn Meerwasser gefriert, hat das neu gebildete Eis einen geringen Salzgehalt, weil das Salz ausfriert. Die dabei entstehende Sole sinkt ab und trägt zur Belüftung bei.“ Sobald es aufgrund des Klimawandels in der nördlichen Ostsee keine Eisbildung mehr gibt, bestehe auch dort das Risiko, dass sich Sauerstoffmangelzonen bilden.

Vorbereitung auf monatelange Dunkelheit

Lange hat sich Mohrholz auf die Expedition vorbereitet. „Auf die Dunkelheit muss man sich selbst mental irgendwie einstellen, das nimmt einem keiner ab“, sagt der Wissenschaftler. „Aber das war nur halb so schlimm. Man ist ja den ganzen Tag eingebunden und hat gar keine Zeit, sich darüber viele Gedanken zu machen.“ Alles sei genau getaktet – so komme auch trotz andauernder Dunkelheit das Gefühl eines Tagesablaufes auf.

Die Besatzung war einen Monat länger unterwegs als geplant. „Deshalb haben wir die Dämmerung und den Sonnenaufgang im Polarmeer noch erlebt. Es war total schön, wie schnell der Wechsel zwischen Polarnacht und Polartag erfolgt ist.“ Auf der Rückreise sei es dann teilweise schon 16 Stunden täglich hell gewesen.

„Man passt sich schnell an“

Gewöhnen musste Mohrholz sich außerdem an eisige Temperaturen: Die Werte lagen durchschnittlich bei minus 30 Grad Celsius. „Man passt sich schnell an. Irgendwann empfindet man minus 20 Grad als warm, minus 30 ist normal und bei minus 40 fängt man an zu frieren“, sagt er. „Die ganze warme Kleidung, die wir anhatten, wurde natürlich gestellt. Das kann man sich privat gar nicht alles kaufen.“ Er lacht. „Das ständige Dickanziehen nervt nach ein paar Monaten.“

Von Katharina Ahlers