Polarwirbel könnte Eiszeit in MV auslösen: Wird es weiße Weihnachten geben?

Rostock

Regen, Wind und Grau: Mecklenburg-Vorpommern ist von einem Winterparadies weit entfernt. Während Russland bereits mit untypischen -20 Grad kämpft, ist hierzulande außer Schietwetter nicht viel vom Winter zu merken – noch. Der sogenannte Polarwirbel könnte eine kleine Eiszeit auslösen.

Was es mit diesem Phänomen auf sich hat, wie die Polarwinde unser Wetter beeinflussen und ob es dieses Jahr weiße Weihnachten geben wird verrät OZ-Meteorologe Dr. Ronald Eixmann.

Polarwirbel kann das Wetter in MV verändern

„Es würden extreme Witterungen entstehen. Das kann auch in MV der Fall sein“, bestätigt Eixmann. Die Auswirkungen des Polarwirbels können schon jetzt in Russland und der Mongolei beobachtet werden: Beide Länder kämpfen mit heftigen Schneefällen und untypisch kalten Temperaturen.

In Rostock können aktuell immer mal wieder weiße Flocken gesichtet werden, erklärt Mareike Pohling vom Deutschen Wetterdienst: „In den darauffolgenden Tagen kann es auch vereinzelt immer wieder zu Schneefall kommen, liegen bleibt er vermutlich aber nicht.“ Das würde sich jedoch schlagartig ändern, wenn der Polarwirbel zuschlägt.

Arktische Luft kann nach Deutschland strömen

„Der Polarwirbel ist wie eine Art Mütze und hält die Kälte von Mitteleuropa fern“, erklärt der Meteorologe. „Gerät der Wirbel aus dem Gleichgewicht kann die arktische Luft ungehindert auch nach Deutschland gelangen.“ Mecklenburg-Vorpommern hätte dann ebenso mit einem unüblich heftigen Winter zu kämpfen.

Doch was ist der Polarwirbel überhaupt? „Der Polarwirbel ist ein Phänomen, das jeden Winter entsteht“, erklärt Eixmann. „Wenn die Nordhalbkugel im Dezember, Januar und Februar auskühlt bildet sich am Nordpol ein Tiefdruckgebiet“, führt er weiter aus. Das Wirbel-Tief rotiere im Uhrzeigersinn und schließe die arktischen Winde ein. So könne die kalte Luft nicht in den Süden strömen. „Ist der Polarwirbel geschwächt, wird es ungemütlich.“

Wetterumschwung zu extremer Kälte und Schneefall

Das ist der Fall wenn die Erde nicht genügend auskühlt. Dann würde der Polarwirbel verrutschen oder sogar reißen, ein sogenannter Wirbelsplit. „Die Mütze kann sich immer etwas verschieben“, berichtet Eixmann. „Gefährlich wird es aber, wenn der Rand in andere Regionen wandert. Treffen die kalten Luftmassen aus dem Norden auf die südliche Feuchtigkeit, kommt es zu extremen Schneefällen.“

Das Tief würde in ein Hochdruckgebiet umschlagen und die kalte Luft aus Osteuropa an die Küste bringen. Ob das auch der Fall sein wird, kann der Wetterexperte nicht ausschließen. „Ich kann nur Prognosen für die nächsten zehn Tage aufstellen, alles andere wäre Wahrsagen“, betont Eixmann. „Derzeit sieht es aber noch nicht danach aus.“ Die Position des Wirbels könne sich jedoch jederzeit weiter verschieben.

Weiße Weihnachten: „Ja, auf jeden Fall!“

Wird es dieses Jahr also noch massenhaft Schnee geben? Vielleicht. Conni Schaft aus Kühlungsborn würde sich jedenfalls freuen. „Ich bin schon gut vorbereitet auf den Winter“, betont die Mitarbeiterin von „VielMeer“. Sie habe schon eine perfekte Wärmeflasche gefunden – Glühwein.

Helfe Steuer könne hingegen nichts mit den weißen Flocken anfangen. „Für meine Enkel wäre es aber trotzdem schön, wenn wir weiße Weihnachten bekommen“, berichtet der 78-jährige Großvater.

Die Frage nach weiße Weihnachten beantwortet Ronald Eixmann mit einem Schmunzeln. „Ja auf jeden Fall! Minus zwei Grad, sanfter Schneefall und wenig Wind“, versichert er sarkastisch. „Ich kann keine Aussagen treffen, die über zehn Tage hinaus gehen. Das ist, wie gesagt, Wahrsagerei“, klärt er seinen Scherz auf. Immerhin stehen die Chancen 50/50.

Von Barbara Waretzi