Polen erlaubt Tauchen am Wrack der „Georg Büchner“ in der Ostsee

Das Wrack der „ Georg Büchner“ ist offiziell zum Tauchen freigegeben. Das seit dem 30. Mai 2013 vor der polnischen Halbinsel Hel auf dem Grund der Ostsee liegende Fracht- und Ausbildungsschiff des VEB Deutsche Seereederei (DSR) steht jetzt auf einer so genannten Wrackliste der polnischen Behörden. Auf der sind alle für Tauchgänge erlaubten Schiffswracks vor der polnischen Ostseeküste verzeichnet.

„Für Taucher eine gute Nachricht“, sagt Reiner Bendring vom Tauchclub Vineta Wolgast. Wracktauchen sei „sehr interessant“ – und viele Wracks vor der polnischen Küste seien auch bei Tauchern aus Deutschland sehr beliebt. Ähnlich sieht es Martin Siegel von der Gesellschaft für Schiffsarchäologie Rostock. Auch wenn die „ Büchner“ archäologisch keine Bedeutung habe: Aus „lokalpatriotischem Interesse“ würden sicher Taucher aus Deutschland nach Polen fahren, meint Siegel.

Das „ Büchner“-Wrack liegt in 35 Metern Wassertiefe und sei damit für geübte Taucher gut erreichbar. Der Einstieg sei relativ sicher, da viele Luken geöffnet seien, sagt der polnische „Baltictec“-Taucher Krzysztof Norowski, der das Wrack bereits besucht hat. Auch viele polnische Tauch-Profis würden sich freuen, dass ein solch großes Tauchziel in Küstennähe freigegeben sei.

Das Wrack liegt etwa acht Seemeilen (15 Kilometer) nördlich vor dem pommerschen Rozewie auf seiner Steuerbord-Seite. Es befinde sich zum Teil so tief im Boden, dass es unmöglich sei, dass es sich bewegt, meint der erfahrene Taucher. Ungefährlich ist das Wracktauchen jedoch nicht: Statistiken zeigen, dass es mehr Unfälle bei Tauchgängen gebe, je flacher das jeweilige Gewässer um ein Wrack herum ist. Grund: In flacheren Gewässern seien mehr unerfahrene Taucher unterwegs, begründet Norowski.

Tauchtouren an der polnischen Küste sind gefragt – auch bei deutschen Tauchern. Insgesamt sind jetzt 46 Wracks vom Meeresamt in Gdynia freigegeben. Doch im Umkreis der „ Wilhelm Gustloff“, der „Steuben“ und der „Goya“, die in unmittelbarer Umgebung der „ Georg Büchner“ liegen, bleibt das Tauchen streng verboten. Alle drei Schiffe wurden 1945 von sowjetischen U-Booten versenkt. Dabei kamen insgesamt rund 20 000 Menschen ums Leben. Wer heute zu den Wracks hinabtaucht, „stört die Totenruhe“.

Polnische Taucher finden indes, dass ihre Erkundung unter bestimmten Voraussetzungen genehmigt werden sollte. Zu denen, die sich für eine solche Regelung stark machen, gehören die Mitglieder der Gruppe „Baltictech“, die erst vor einigen Wochen mit Sondergenehmigung die Leiche eines Vermissten aus dem Wrack der „ Wilhelm Gustloff“ bargen.

„Baltictec“-Taucher Krzysztof Wnorowski vergleicht das Hinabsteigen dort mit dem Betreten eines Friedhofs. Dieser sei ja auch für die Allgemeinheit zugänglich. Für die Erlaubnis unter Auflagen spreche auch, dass ohnehin rund um die Wracks der „ Wilhelm Gustloff“, „Steuben“ und „Goya“ getaucht werde. Trotz des Verbotes.

Die größte Katastrophe der zivilen Schifffahrt Die „ Wilhelm Gustloff“, die „Steuben“ und die „Goya“ sanken 1945 mit zusammen rund 20 000 Menschen an Bord. Sie gehörten zur Operation „Hannibal“ der deutschen Kriegsmarine: Angehörige der 2. U-Bootlehrdivision und der 22. U-Flottille sollten vom damaligen Gotenhafen, dem heutigen Gdynia, wegen des Vorrückens der Roten Armee Richtung Westen evakuiert werden. Zusätzlich nahmen die „ Wilhelm Gustloff“, die „Steuben“ und die „Goya“ tausende Flüchtlinge an Bord. Der Untergang der „ Wilhelm Gustloff“ gilt als die größte Katastrophe der zivilen Schifffahrt des 20. Jahrhunderts. Die Ereignisse jähren sich im kommenden Jahr zum 75. Mal.

Interessant sind die Wracks vor allem für Historiker. Taucher, die auf der Suche nach Schätzen sind, könnten dort nicht mehr viel finden. Dies gelte zumindest für die „ Wilhelm Gustloff“, weiß Wnorowski. Er habe bei Tauchgängen festgestellt, dass schon die Sowjets das Schiff weitgehend ausgeschlachtet hätten, sagt Wnorowski. „Der mittlere Schiffsteil ist wie ein Buch zusammengefaltet.“ Die einzige interessante Stelle zum Tauchen sei das Heck mit dem erhaltenen Deck.

Nach polnischem Recht gelten die Wracks seit 15 Jahren als Kriegsgräber. Innerhalb einer festgelegten Sicherheitszone seien alle Über- und Unterwasseraktivitäten um sie herum verboten, erklärt Jan Młotkowski, stellvertretender Direktor des polnischen Meeresamtes in Gdynia. Ausnahmen werden nur unter strengen Auflagen von der Behörde genehmigt: So wurde zum Beispiel die Asche eines der letzten Überlebenden des „ Gustloff“-Untergangs auf dem Meer über dem Schiff verstreut. Dies sei dessen letzter Wunsch gewesen.

Die „Baltictech“-Gruppe bekam im Dezember 2018 eine Sondergenehmigung, um die „Steuben“ zu untersuchen. Die Taucher stellten fest, dass viele Kleinteile an Bord fehlten. Dieser Tauchgang habe einmal mehr klargemacht, dass ein Register zur Erfassung aller noch an Bord befindlichen Gegenstände notwendig sei, so Wnorowski: „Wenn diese nicht aufgelistet sind, sind wir nicht in der Lage zu beweisen, dass überhaupt etwas gestohlen wurde.“ Und so hat das Meeresamt in Gdynia eine Verordnung erlassen: Es sei möglich, für die Erstellung eines Registers und Erforschung des kulturellen Erbes zu den drei Wracks hinabzusteigen, erklärt Młotkowski. Er macht aber auch klar, dass es keine Genehmigung für kommerzielle Ausflüge zu den Wracks geben werde. Dagegen werde man „mit aller Entschlossenheit vorgehen“, sagt er.

