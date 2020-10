Rostock

In Polen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Donnerstag (22.10. 20020) zum wiederholten Mal einen Rekordwert erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden dort 12 107 Personen innerhalb von 24 Stunden positiv getestet. 168 Menschen sind in dieser Zeit an dem Virus gestorben. Nun hat das Robert-Koch-Institut das Land zum Risikogebiet erklärt.

So gilt laut dem Auswärtigem Amt ab kommenden Sonnabend (24. Oktober) eine Reisewarnung für alle nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Polen. Das hat auch Auswirkungen auf die Menschen in MV, die nah an der Grenze zu Polen leben. Auch sie müssen sich an die Quarantänevorschriften halten. Ausnahmen gebe es aber für alle Berufspendler und Lkw-Fahrer.

Sind die Grenzen zu Polen jetzt geschlossen?

Nein, die Einreise aus Deutschland und allen anderen benachbarten EU-Mitgliedsstaaten ist nach Angaben des Auswärtigen Amts derzeit noch ungehindert möglich. Es müssen allerdings die Vorschriften beachtet werden, die nach einer Rückkehr aus einem Risikogebiet gelten (sieh unten).

Werden Bahn- und Flugverbindungen aufrechterhalten?

Derzeit sind internationale Bahnverbindungen für den Personenverkehr nach Polen über die EU-Binnengrenzen möglich. Auch Flugverbindungen von und in die EU-Mitgliedstaaten sind erlaubt. In Polen selbst stehen inländische Flug-, Bahn- und Busverbindungen laut Auswärtigem Amt eingeschränkt zur Verfügung.

Gilt in Polen eine Quarantänepflicht?

Nein, EU-Staatsangehörige sind dem Auswärtigen Amt zufolge bei der Einreise von der Quarantänepflicht befreit, auch werden keine negativen Corona-Tests verlangt. Gleiches gilt für Einwohner der EFTA-Staaten ( Europäische Freihandelsassoziation) Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island. Grenzkontrollen gibt es aber an den Grenzen zur Ukraine, zu Russland und Belarus.

Muss ich nach der Polenreise in Quarantäne?

Ja, da Polen als Risikogebiet eingestuft worden ist, müssen ab sofort alle, die nach einem Aufenthalt in Polen nach Deutschland zurückkehren, in Quarantäne und das zuständige Gesundheitsamt informieren. Einreisende müssen außerdem einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, oder sich nach Ankunft innerhalb von zehn Tagen testen lassen. Ist das Ergebnis negativ, kann die Quarantäne aufgehoben werden.

Maske und Handschuhe: Welche Regeln gelten in Polen ?

Es gilt überall in Polen eine generelle Maskenpflicht, auch im Freien. In Restaurants, Bars und Cafés darf die Maske erst am Tisch abgelegt werden, ebenso bei privaten Veranstaltungen und in der roten Zone. Lediglich Kinder unter vier Jahren und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, sind von der Pflicht befreit.

Geschäfte, Banken und Tankstellen dürfen nur mit Handschuhen betreten werden, die von den Läden zur Verfügung gestellt werden müssen oder nach desinfizieren der Hände an den am Eingang vorhandenen Desinfektionsmittelspendern.

Welche Strafen drohen bei Verstößen in Polen ?

Bei Verstößen drohen Geldstrafen in Höhe 5000 bis 30 000 polnisch Zloty, was umgerechnet etwa 1000 bis 6500 Euro entspricht.

