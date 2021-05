Polen lockert Corona-Regeln: Das gilt für Reisen von und nach Deutschland

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ist in Polen zuletzt gesunken. Das gab unserem Nachbarland den Anlass, die Beschränkungen zu lockern. Geschäfte, Museen, Kinos, Theater, auch Gastronomie und Tourismus werden schrittweise geöffnet. Was vor Ort gilt und was beim Grenzübertritt zu beachten ist, haben wir hier zusammengefasst.