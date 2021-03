Schwerin

Das Nachbarland Polen steht offenbar kurz davor, von Deutschland zum Hochinzidenzgebiet erklärt zu werden. Am Donnerstag berieten die Bundesbehörden und das Robert Koch-Institut über das weitere Vorgehen.

„Ich erwarte, dass Polen angesichts der dramatisch steigenden Inzidenzwerte am Freitag als Hochinzidenzgebiet eingestuft wird“, sagte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD). Mecklenburg-Vorpommern sei auf die veränderte Lage gut vorbereitet.

Schnelltestzentren an Grenze haben Arbeit aufgenommen

An den Grenzübergängen in Linken und Ahlbeck haben zwei Schnelltestzentren ihre Arbeit aufgenommen. Sollte Polen Hochinzidenzgebiet werden, müssen Berufspendler bei Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter ist als 48 Stunden. Bisher durfte der Test bis zu vier Tage alt sein. Mecklenburg-Vorpommern hatte seine Quarantäneverordnung vorsorglich bereits angepasst. Tests an der Grenze kosten für Berufspendler zehn Euro, für alle anderen 20 Euro.

Keine Grenzschließungen von deutscher Seite geplant

In Polen sind die Inzidenzwerte in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. Der Wert liegt jetzt bei 340 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Ziel sei es, die Einreise- und Quarantänebestimmungen unter den betroffenen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern zu harmonisieren, so Dahlemann. Mecklenburg-Vorpommern habe dazu seine Quarantäneverordnung an die anderen Länder übergeben. Grenzschließungen seien auf deutscher Seite kein Thema.

Von Martina Rathke