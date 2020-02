Politik-Beben in Thüringen: "Die FDP hat sich zum Handlanger der Höcke-Faschisten gemacht"

Erfurt/Schwerin

Paradigmenwechsel in der Parlamentsgeschichte Deutschlands: In Thüringen ist der FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den Stimmen von AfD und CDU zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Kemmerich erhielt 45 Stimmen, sein Mitbewerber Bodo Ramelow (Linke) 44, der AfD-Kandidat Christoph Kindervater null. Die FDP erreichte bei den Landtagswahlen nur gut fünf Prozent der Stimmen. Für Vertreter anderer Parteien ist damit ein Tabubruch vollzogen, der bundesweit für ein politisches Erdbeben sorgt. Reaktionen aus MV:

Linke: „ FDP als Handlanger der Höcke-Faschisten“

„Die FDP hat sich zum Handlanger der Höcke-Faschisten gemacht und die Gemeinschaft der Demokraten verlassen“, reagiert Linken-Landeschefin Wenke Brüdgam. Kemmerich sei ein Regierungschef „von AfD-Gnaden. Das ist eine Schande! Das hat nichts mit Wählerwillen zu tun“. Die Rostocker Landtagsabgeordnete Eva-Maria Krüger (Linke) kommentierte: „Pfui. Tabubruch!“ Thomas Krüger, SPD-Fraktionschef im Schweriner Landtag, unterstellt, dass es zwischen FDP, AfD und CDU in Thüringen eine Absprache gegeben habe. Claudia Schulz (Grüne) schreibt bei Twitter: „Ein gefährlicher Dammbruch! Ein trauriger Tag für Demokratinnen, die immer zusammenhalten sollten gegen die Feinde unserer freiheitlichen Gesellschaft.“

AfD-MV-Chef Holm : Bürgerliche Mehrheit gegen Rot-Rot-Grün

Ganz anders wertet AfD-Landeschef Leif-Erik Holm den Wahlausgang im Süden. „Die heutige Wahl hat eindrucksvoll gezeigt, dass es mit der AfD bürgerliche Mehrheiten gibt, mit denen rot-rot-grüne Regierungen verhindert werden können.“ Er greift CDU-Mann Philipp Amthor an, der zuvor eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschloss. „Mit wem will Amthor seine Vorstellungen von deutscher Leitkultur, zügigen Abschiebungen und Patriotismus in MV eigentlich umsetzen?“, so Holm.

Die FDP in MV feiert ihren Triumph: „Ein großartiger Gewinn für Thüringen“, heißt es in einer Stellungnahme. „ AfD und Linke verhindert. Das Ergebnis ist ein Gewinn für die demokratische Mitte“, schreibt FDP-Generalsekretär David Wulff via Twitter.

Mehr zum Thema:

FDP-Mann Kemmerich ist neuer Thüringer Ministerpräsident

Thüringens SPD-Chef Tiefensee warnt CDU und FDP vor Dammbruch

Von Frank Pubantz