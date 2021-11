Rostock/Glasgow

Die Krisenlöser und Staatenlenker, die noch am Wochenende in Rom waren, seien mit leeren Händen nach Glasgow gereist, so hatte es die überwiegende Mehrheit der weltweiten Beobachter und Kommentatoren empfunden. Zwei Wochen lang nun tagen sie in der größten Stadt in Schottland bei der Weltklimakonferenz.

Die Erwartungen der OZ-Leserinnen und -Leser sind groß. Sie fordern verbindliche Zusagen, etwa bei der Reduktion von CO2 und Plastikmüll. Mit Blick auf die bisher erzielten Ergebnisse zeigen sich viele bereits jetzt enttäuscht.

„Die Parteien haben zu viel Schiss“

Frank Erler wirft Grundsätzliches in die Runde: „In welcher Gesellschaftsordnung leben wir? Ist nicht die Ausbeutung Hauptziel gerade dieser Gesellschaftsordnung irgendwelcher Ressourcen bei maximalem Profit? Hier wird es nie zu einer Einigung kommen – macht einer Zugeständnisse, springt ein anderer in diese Lücke. Wie im Kleinen, so im Großen. Die Menschheit ist halt ihr eigener Totengräber“, lautet die düstere Analyse.

Frank Stein ergänzt dazu: „Marx und Engels schrieben einmal, der Kapitalismus werde vom Kapital regiert. Und solange die großen Konzerne sagen: ,Was, ihr wollt nicht, dann wandern wir eben aus’, wird es keinen Kurswechsel geben. Die Parteien haben viel zu viel Schiss wegen des Verlusts von Arbeitsplätzen und einem Zusammenbruch des gesamten Sozialstaates.“

„Entscheidend ist doch, dass jeder mitmachen möchte“

Uwe Schreiber wundert sich nicht, dass noch wenige greifbare Erfolge zu verzeichnen sind, bilanziert: „Was in unserem eigenen Land zwischen den Ländern nicht funktioniert, soll weltweit mit den großen Staaten besser laufen? Entscheidend ist doch, dass jeder mitmachen möchte. Wenn es aber um das Thema Verantwortung geht, zeigt jeder mit dem Finger auf andere. Bestes Beispiel ist das Gezerre bei der Corona-Politik in Deutschland.“ Karl-Heinz Bassemir meint: „Wer etwas anderes erwartet hat, war naiv.“

Tom Lobos rät dazu, „auf den Busch zu klopfen. Sonst würde gar nichts passieren. Das ist leider so. Wenn du zehn Prozent erreichen willst, musst du 110 Prozent einfordern.“ Wenn etwa die junge Generation um Klimaaktivistin Greta Thunberg etwas Absurdes einfordere, so Lobos, mache sich jemand anderes Gedanken darüber, um festzustellen, dass es absurd ist. „Damit wurde zumindest erreicht, dass sich jemand Gedanken darüber gemacht hat. Im besten Fall findet man dann bessere Lösungen. So bringt man etwas zum Laufen.“

Leser Ha Goe nimmt in seinem Kommentar Bezug auf das Abschlussfoto der Staatschefs. Die Aufnahme entstand in Rom vor dem Trevi-Brunnen. „Die Damen und Herren warfen symbolisch unseren Planeten in den Brunnen.“ Und Heinrich Meyer stellt sich die Frage: „Warum das Klima schützen? Wir müssen uns vor dem Klima schützen. Das ist doch die Erfahrung vom Sommer im Ahrtal.“ Heinrich Ba glaubt, das Thema sei überbewertet: „Wie erzeuge ich Panik? Überschrift: ,Während der Planet verbrennt’. Wir können die Erwärmung nicht verhindern. Deshalb müssen wir uns gegen die Auswirkungen schützen.“

„Im bestehenden System ist das gar nicht lösbar“

Hans Korfmacher wiederum erwartet nicht sonderlich viel von den Konferenzen und einem abschließenden Kommuniqué: „Was will man von diesen Männern auch erwarten? Sie werden die Klimakatastrophe nicht erleben, weil sie zu alt sind. Und zu fühlen oder sich vorzustellen, was drei Grad Erderwärmung für die Menschen bedeutet, können sie nicht. Solange wir darauf warten, dass diese Leute handeln, warten wir auf Godot.“

André Schlimm notiert irritiert: „Deutschland ist doch Vorbild, und wir zahlen auch CO2-Abgaben, und die Welt folgt nicht unserem guten Beispiel? Das verstehe ich jetzt nicht, man hat uns doch versprochen, wenn wir vorangehen, folgt uns jeder. Achtung: Kann Sarkasmus und Zynismus enthalten.“

Karsten Gu ist überzeugt: „Im bestehenden System ist das gar nicht lösbar. Das sind Marionetten des Kapitals mit einer Halbwertzeit von unter 20 Jahren. Der Drops ist gelutscht. Krisenvorsorge, Katastrophen- und Zivilschutz sind angesagt. Aber das wird auch nicht konsequent verfolgt. Also lasst die Kapelle spielen bis zum Schluss.“ Rich Stifel schließt mit der Botschaft: „Die Tagträumer müssen wohl langsam mal der Realität ins Auge schauen. Wir müssen uns auf schnell realisierbare Ziele konzentrieren, wie die Reduktion von Plastikmüll und Renaturierung, etwa von Mooren.“

