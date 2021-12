Schwerin

Wie im Fahrstuhl ist es in diesem Jahr für viele Politiker in MV hoch- oder runtergegangen. Die OZ kürt an dieser Stelle die auffälligsten Auf- und Absteiger der Landespolitik 2021 – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Absteiger

Vor allem CDU-Spitzenpersonal musste in diesem Jahr ordentlich Federn lassen. Partei-Hoffnungsträger Philipp Amthor (29), dessen Ambitionen auf den Parteivorsitz 2020 an dubiosen Verbindungen und Lobbyarbeit für eine US-Firma scheiterten, verlor schließlich auch sein Direktmandat im Bundestagswahlkreis – landete hinter Bewerbern von SPD und AfD nur auf Platz drei.

Eine blutige Nase im rauen politischen Geschäft hat sich auch Michael Sack (48) geholt. Der Landrat von Vorpommern-Greifswald sprang als CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl ein, fand oder bekam zu wenig Unterstützung in der Partei und musste am Ende die Verantwortung für das schlechteste Wahlergebnis der MV-CDU seit 1990 übernehmen.

Noch ein Absteiger bei der CDU 2021: Mit Torsten Renz (57), einst Fraktionschef, dann (blasser) Innenminister, hatte das politische Geschäft keine Gnade. Nach der verlorenen Landtagswahl ist der frühere Berufsschullehrer Hinterbänkler der Fraktion – kümmert sich jetzt um Bildungspolitik, irgendwie.

Abgestürzt ist auch Thomas Krüger (51), bis Herbst fünf Jahre lang Chef der großen SPD-Fraktion im Landtag. Offiziell trat er aus gesundheitlichen Gründen zurück, aber selbst innerhalb seiner Partei hieß es schon vorher: Parteichefin Manuela Schwesig werde Krüger austauschen, weil sie ihren Vertrauten Julian Barlen befördern wolle.

Die AfD hat schließlich den umstrittenen Ralph Weber (61) kaltgestellt. Der Jura-Professor gewann noch 2016 ein Direktmandat zur Landtagswahl, wurde zweitwichtigster Mann der Fraktion. Nach kritischen Äußerungen an der Spitze der Landespartei gab es ein Ausschlussverfahren, dazu eine Neuwahl des Direktkandidaten mit dubioser Begründung. Folge: Weber hat die AfD selbst verlassen, arbeitet wieder an der Uni Greifswald.

Aufsteiger

Die Aufsteiger des Jahres verteilen sich auf diverse Parteien. Ganz vorn: Simone Oldenburg (52, Linke) machte ihren Traum wahr – schaffte den Sprung von der kritischen Oppositionspolitikerin zur Bildungsministerin und Vize-Ministerpräsidentin. Nun muss sie verteidigen, was sie früher scharf kritisierte.

Der Höhenflug von Patrick Dahlemann (33, SPD) aus Torgelow ging auch 2021 weiter. Nachdem er sich als Vorpommern-Staatssekretär der Landesregierung Sporen verdiente, darf er jetzt als Chef der Schweriner Staatskanzlei die Regierungsgeschäfte lenken. Dass er nach dem Abitur bis heute keine Ausbildung oder gar ein Studium abschloss, stört Beamtenrechtler, aber nicht die SPD.

Reem Alabali-Radovan (31) war in der SPD vor kurzem noch ein fast unbeschriebenes Blatt. Dann wurde sie Integrationsbeauftragte der Landesregierung, gewann schließlich ein Bundestagsdirektmandat für die SPD. Der Clou: Jetzt sitzt die junge Frau mit am Kabinettstisch der SPD-geführten Bundesregierung, als neue Staatsministerin für Integration.

Kräftig aufwärts ging es auch für René Domke (49). Der FDP-Landeschef, ein Finanzbeamter, brachte seine Partei nach zehn Jahren wieder in den Landtag. Dort führt er jetzt die Fraktion – und setzt Akzente. Denkwürdig sein Auftritt im Landtag, als er kritisierte, dass Papier statt Digitalisierung die Arbeit im Parlament bestimmt.

Zu den Aufsteigern zählt auch Claudia Müller (40) aus Stralsund. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen wird neue Beauftragte der Bundesregierung für die maritime Industrie. Gerade für MV und das schwierige Thema Werften ein wichtiges Thema.

Politologe: Schwesig größte Gewinnerin des Jahres

Namen, die auch Prof. Wolfgang Muno, Politikwissenschaftler an der Universität Rostock nennt. Für ihn gehöre aber auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (47, SPD) zu den großen Gewinnern. „Weil sie die Landtagswahl so deutlich gewonnen hat“, so Muno. Im Gegenzug sei die MV-CDU mit größte Verliererin des Jahres – da zwei Wahlen krachend verloren gingen.

Von Frank Pubantz