Badehandtuch oder bunte Bikinis: Das tragen Urlauber am Usedomer Ostseestrand

Sommer, Sonne, Sonnenschein – und die Strände entlang der Ostseeküste Usedoms sind voll. Die Leute sitzen im Strandkorb oder planschen im kühlen Nass, bauen Sandburgen oder spielen Volleyball. Dabei tragen sie verschiedene Textilien, so unterschiedlich wie die Personen selbst. Vor genau 75 Jahren sorgte der Bikini für große Aufregung, zeigt man doch – für damalige Verhältnisse – zu viel Haut. Heute ist das Kleidungsstück am Strand nicht mehr wegzudenken. Doch auch Badeanzüge, Sommerkleider oder einfache Shorts stehen hoch im Kurs. Ein Streifzug durch die Modewelt am Strand von Zinnowitz.

Pinke Haare, pinker Bikini – mit dieser auffälligen Kombination ist Denise Petzold am Strand unterwegs. Und auch ihr Freund Manuel Richter setzt auf knallige Farben, trägt orangene Shorts und eine Sonnenbrille in gleicher Farbe.

„Den Bikini habe ich mir extra für den Urlaub gekauft, auch, weil er so gut zu den Haaren passt“, sagt die Urlauberin und erzählt, dass sie schon viele Leute auf die Kombi angesprochen hätten. „Aber mir macht das nichts aus. Ich mag knallige Farben.“ Tochter Joleen-Estelle mag gern Rüschen, auch auffällig darf es sein, findet die Fünfjährige.

Selbstgenähtes Handtuchkleid ist „multifunktional“ einsetzbar

Wenige Meter weiter haben es sich Gudrun Funke und Christine Plünzig im Strandkorb gemütlich gemacht. Sie tragen etwas, das man am Strand nicht so häufig sieht: Ein Handtuch mit Gummizug, das multifunktional getragen werden kann, sagen die beiden Freundinnen, die im gleichen Ort aufgewachsen sind. „Es ist Umkleidekabine, Handtuch und Kleid in einem“, nennt Gudrun Funke die Vorteile des Kleidungsstückes.

Die Freundin fügt hinzu, dass es auch sehr gemütlich sei. Ihr Exemplar sei schon rund 40 Jahre alt, ihre Mutter hätte die Erfindung aus den „Altbundesländern“ mitgebracht. „Heute kann man sich das auch einfach selbst machen, es ist praktisch“, sagt Gudrun Funke und lacht.

Für einen Tagesausflug an die Ostsee gekommen sind Gesine Schönitz und Matthias Heise mit den Kindern Luna und Kian Schönitz. Mit etwas längerer Kleidung und mit Hut auf dem Kopf stapfen sie durchs Wasser. „Es schützt uns gut vor der Sonne“, sagt die Mutter. „Wir wollen ja den ganzen Tag hierbleiben und nicht verbrennen, deswegen luftig, aber nicht zu viel Kleidung.“

Gemütliches Sommerkleid oder bunter Bikini

Luftig, aber trotzdem sommerlich, ist auch Nina Schwier unterwegs. Sie trägt beim Strandspaziergang ein Sommerkleid. „Es ist gemütlich und ist schic“, sagt sie. Renate Birlem hat sich für einen gestreiften Bikini entschieden, weil sie darin besser braun werde als im Badeanzug.

Auf Farbe und Muster setzen Maxi Möhler und Tochter Karlotta. Die beiden aus dem Saale-Landkreis tragen bunte Bikinis, Karlotta in ihren Lieblingsfarben blau und rosa, Mama Maxi in allen erdenklichen Farben. „Mir gefällt der Bikini gut, er passt auch super“, sagt die Mutter und fängt an zu grinsen. „Und mein Mann sieht uns in diesen Outfits schon von weitem.“

Bunte Kleidung steht hoch im Kurs

Ulrike Erdmann, die mit Sohn Benjamin Urlaub auf der Insel macht, hat sich vorher mit neuen Bikinis eingedeckt. Die Wahl fiel unter anderem auf ein gelb-geblümtes Exemplar. „Ich mag bunte Sachen“, sagt sie. Benjamin hingegen findet klassische, schlichte Badeshorts am besten, nach dem Baden lässt es sich unter dem Bademantel zudem gut aufwärmen.

Ulrike Erdmann und Sohn Benjamin entspannen am Strand. Ulrike Erdmann wählte für den Strandtag einen gelben Blumen-Bikini, den sie sich für den Urlaub neu kaufte. Sohn Benjamin hat nicht so viele Badehosen, sagt er, aber am liebsten mag er einfarbige Shorts. Quelle: Stefanie Ploch

Auch Anna-Lena Christoph steht eher auf die klassischen Bikinimodelle. Schwarz oder weiß. Beim Ballspielen mit ihrer Oma Gabriele Reuter griff sie allerdings auf einen Badeanzug zurück – auch in gedeckten Farben. Die Omi hingegen mag Farben an der Badekleidung, trägt ein schwarz-rotes Exemplar mit Muster. „Aber nur rot wäre mir auch zu langweilig gewesen“, entgegnet sie.

Kleidung auf Haarfarbe abgestimmt

Eine kleine Abkühlung in der Ostsee, danach wieder Sonnenbaden: Auch Maria Rist aus dem Allgäu macht auf Usedom Urlaub und nutzt das schöne Wetter für eine Auszeit am Strand. Ihren Badeanzug hat sie farblich passend an ihre Haarsträhne angepasst: blau. „Das war aber nur Zufall“, sagt sie. Alle sechs Wochen würde sie eine andere Haarfarbe wählen, sonst trage sie eher schwarze Badeanzüge, manchmal mit rotem Muster. „Aber stimmt, der hier passt auch sehr gut“, sagt die Frau und geht vom Wasser zurück aufs Badetuch.

Von Stefanie Ploch