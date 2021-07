CDU-Wahlkampf in MV: Merz kommt – Merkel vielleicht

Schwerin

Friedrich Merz will die CDU in Mecklenburg-Vorpommern bei ihrem Wahlkampf unterstützen. Das teilte die Union am Montag zum Wahlkampfauftakt in Schwerin mit. Ob auch Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt, sei dagegen noch offen. Eine Zusage liege noch nicht vor. Unionskreise gehen aber fest davon aus, dass sich die Kanzlerin zum Abschluss ihrer Politikkarriere noch einmal in ihrem Heimat-Landesverband blicken lassen wird.

Auch zwei Ministerinnen unterstützen

Weitere prominente Wahlkampfhelfer für die CDU im Nordosten sind Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach, Digitalisierungsstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) und Bundestags-Fraktionsvize Carsten Linnemann. Wer wann wo auftritt, ließ die CDU aber offen.

Mehr als 150 Termine sind laut CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Michael Sack bis zum Wahltag am 26. September vorgesehen. Dazu gehörten Treffen mit Vereinen, Firmenbesuche und Gespräche mit Bürgermeistern, aber auch Stopps auf Parkplätzen vor Einkaufszentren, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Will die Schulen in MV „aus der Kreidezeit holen“: CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Michael Sack Quelle: Jens Büttner

„Es geht für mich in den kommenden Wochen darum herauszuarbeiten: Was würde eine CDU-geführte Regierung besser machen?“, erklärte Michael Sack. „Ich will Schulen aus der Kreidezeit holen. Schulen müssen digitalisiert werden. Lehrer brauchen entsprechende Fortbildung. Die SPD hat das komplett verpennt.“

Sack: Keine neue Bürokratie, keine neuen Steuern

Er wolle zudem den Breitbandausbau vorantreiben und Funklöcher schließen. „In der SPD hat augenscheinlich niemand Lust auf das Thema, es wird geplant und geprüft, aber es passiert viel zu wenig.“ In der Wirtschaft habe jetzt Vorrang, dass sich die Unternehmen finanziell von der Pandemie erholen können. Sack fordert: „Keine neue Bürokratie. Keine neuen Steuern. Keine zusätzlichen Belastungen. Keine Verbote. Rot-Rot-Grün will das genaue Gegenteil.“

Seitenhieb auf Vorpommern-Staatssekretär Dahlemann

„Vorfahrt“ will Sack dem ländlichen Raum einräumen: „Jedes landespolitische Gesetz, jedes Vorhaben muss künftig überprüft werden, ob es dem ländlichen Raum nützt oder schadet. Dem ländlichen Raum helfen heißt nicht rumrennen, posieren, Schecks verteilen à la Dahlemann“, so Sack mit einem Seitenhieb auf Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD). „Es geht am 26. September ums Ganze. Jede Stimme für die SPD ist eine Stimme für Rot-Rot-Grün.“

SPD bei Umfrage vorn

Nach der jüngsten Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag von OSTSEE-ZEITUNG, NDR und SVZ käme die CDU auf 23 Prozent der Stimmen, wenn die Wahl jetzt abgehalten würde. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Mai. Die SPD würde 27 Prozent (+4) erreichen. Damit wäre eine Neuauflage der rot-schwarzen Koalition in MV möglich und wahrscheinlich – und zwar weiter unter Führung der SPD. Für Rot-Rot-Grün gäbe es nach jetzigem Stand keine Mehrheit.

Von Axel Büssem