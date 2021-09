Rostock

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist erneut leicht gestiegen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag berichtete, legte die Inzidenz um 4,4 auf nunmehr 39,0 zu. Dabei übersteigt dieser Wert bei bei den Ungeimpfen mit 78,2 bei weitem den bei den Geimpften (13,9). Landesweit wurden 196 neue Infektionsfälle gemeldet.

Mehr Menschen im Krankenhaus und auf der Intensivstation

32 (+1 zum Vortag) Menschen mussten am Dienstag in den Krankenhäusern behandelt werden, 16 davon weiterhin auf Intensivstationen. In Vorpommern-Greifwald lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 60,7 am höchsten, im Kreis Mecklenburgische Seenplatte mit 16,3 am niedrigsten.

Die Stufenkarte der 7-Tage-Inzidenz für Hospitalisierungen ist weiter einheitlich grün gefärbt. Der landesweite Wert, ein maßgebliches Kriterium der Corona-Ampel, liegt bei 0,7.

Maskenpflicht im Landkreis Rostock

Trotzdem gilt in den Schulen im Landkreis Rostock von Mittwoch an wieder Maskenpflicht. Auch in Horten müssen Beschäftigte und Kinder in Innenräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Zusätzlich müssten in vielen weiteren Betrieben aktuelle Schnell- oder PCR-Test-Ergebnisse vorgelegt werden, um deren Dienstleistungen nutzen zu können. Von der Regelung seien vollständig geimpfte und als genesen geltende Personen sowie Kinder unter sieben Jahren ausgenommen.

Hintergrund dieser Verfügung ist die risikogewichtete Stufenkarte der Corona-Ampel, die den dritten Tag in Folge auf Gelb steht, wie der Landkreis am Dienstag mitteilte. Auf dieser Karte leuchten auch die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald gelb. Die Regelungen im Landkreis Rostock gelten so lange, bis der Landkreis Rostock wieder gemäß der Corona-Ampel an fünf aufeinander folgenden Tagen der Stufe 1 (grün), zugeordnet ist.

Von OZ/jps