Rostock

Die Zahl der registrierten Corona-Neuerkrankungen in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter nach oben. Am Mittwochabend meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 227 neue Infektionsfälle. Das waren 30 mehr als am Mittwoch der Vorwoche. Damit setzte sich die seit Tagen anhaltende leicht steigende Tendenz fort. Die Sieben-Tage-Inzidenz wuchs im Vergleich zum Vortag um 0,3 Punkte auf 64,7 Infektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Land beträgt inzwischen 23 937. Knapp 21 000 Betroffene gelten als genesen. Somit gelten aktuell 2252 Personen als infiziert, 25 mehr als am Vortag. In den Krankenhäusern wurden davon 283 Covid-19-Patienten behandelt, 46 davon auf Intensivstationen. In beiden Fällen waren leichte Rückgänge zu verzeichnen.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich am Mittwoch um fünf auf 719. Drei der Personen stammen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, je eine aus der Stadt Rostock und Schwerin.

Starker Anstieg im Landkreis Rostock

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald ging die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich zurück – um 25,9. Dennoch wies die Region mit 123,1 noch immer den landesweit höchsten Wert auf. Im Landkreis Vorpommern-Rügen war die Inzidenz mit 16 am geringsten. Auch die Hansestadt Rostock blieb mit 23,9 erneut deutlich unter dem wichtigen Schwellenwert von 35. Der Landkreis Rostock hingegen rutscht wieder über die 50er-Marke. Die Inzidenz steigt stark um 19.

Im Landkreis Rostock sind am Mittwoch auch die meisten neuen Fälle (51) zu verzeichnen. Ebenfalls eine zweistellige Zahl an Ansteckungen gab es in Vorpommern-Greifswald (49), an der Mecklenburgischen Seenplatte (39), in Nordwestmecklenburg (25), Ludwigslust-Parchim (23), Schwerin (20) und Rostock (13). Nur der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte hier mit sieben einen einstelligen Wert.

Eine erste Corona-Impfung haben in Mecklenburg-Vorpommern bislang knapp 72 500 Menschen und damit 4,5 Prozent der Bevölkerung erhalten. Die erforderliche zweite Impfung bekamen 46 000 Personen, ein Drittel davon Bewohner von Altenheimen.

Hinweis: Das Lagus hat die Zahlen am Mittwoch mit starker Verzögerung gemeldet. Grund waren offenbar Übertragungsfehler.

Von OZ und dpa