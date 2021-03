FAQ - Einkaufen in MV nur noch mit der „Luca“-App: Was sie kann und was nicht

Nach Rostocks OB setzt nun auch Ministerpräsidentin Schwesig bei den neuen Lockerungsschritten von Einzelhandel und Restaurants auf die Kontaktnachverfolgungs-App „Luca“. Wie die funktioniert und ob es auch Bedenken gibt.