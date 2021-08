Bannemin

Einen Tag nach dem verheerenden Hausbrand im Mölschower Weg in Bannemin sitzt der Schock bei den Betroffenen, den Einwohnern des Ortes und den Feuerwehrleuten immer noch tief. Kurz vor dem Großeinsatz war ein heftiges Gewitter über den Inselnorden gezogen. Ein Blitzeinschlag in der Scheune löste offenbar den Brand aus. 80 Feuerwehrleute kämpften mit den Flammen.

Wind fachte Feuer an

„Der Wind fachte dieses Feuer zusätzlich an. Somit griffen die Flammen schnell auf das gesamte Dach und auf ein mit der Scheune verbundenes Wohngebäude über“, sagte am Samstag ein Polizeisprecher in Neubrandenburg.

Zur Galerie Die Explosionen erschütterten die Löscharbeiten

Wie eine Granate

Während der Löscharbeiten gab es plötzlich eine heftige Explosion. Wie eine Granate detoniert war eine in der Scheune lagernde Stickstoff-Flasche, die man normalerweise zum Schweißen nimmt. Ein riesiger Feuerball war für Sekunden über Bannemin zu sehen. „Aufgrund der Hitzeentwicklung explodierte diese Flasche und flog dadurch gegen den Giebel eines weiteren Hauses“, so die Polizei.

Feuerwehrleute umgeworfen

Besonders gefährlich wurde die Explosion für mehrere Zinnowitzer Feuerwehrleute. „Sie standen in unmittelbarer Nähe des Hauses und wurden während der Löscharbeiten von der Explosion völlig überrascht“, sagt Kai Goyer, Wehrführer der Zinnowitzer. Laut Augenzeugen sind einige von ihnen durch die Wucht der Explosion sogar umgeworfen worden, konnten aber unverletzt aufstehen.

Wehrführer: „Mir wurde Angst und bange“

„Ich bin heilfroh, dass niemandem etwas passiert ist und dass alle wieder gesund im Gerätehaus angekommen ist“, sagte er am Samstag. Goyer, der aus beruflichen Gründen nicht beim Brandeinsatz dabei war, ließ sich per Telefon über den aktuellen Stand der Löscharbeiten unterrichten. „Ich habe Videos und Fotos gesehen. Da wurde mir Angst und Bange um die Kameraden, als ich die Explosion gesehen habe. Man kann wirklich von Glück reden, dass alle unverletzt den Einsatz verlassen haben“, sagt er.

Diese verbrannte Gasflasche war offenbar nicht detoniert. Quelle: Feuerwehr

Mit der Feuerwehr möchte er nun den Brand aufarbeiten und nach Lösungen suchen, wie man möglicherweise der Gefahr explodierender Flaschen entgegen treten kann. „Eine der Flaschen zerbarst durch die Explosion und flog durch die Luft. Hätte sie einen Kameraden getroffen, hätte dieser schwerste Verletzungen davontragen können“, so Goyer.

Ein riesiger Feuerball erhellte kurze Zeit über Bannemin den Nachthimmel. Er war kilometerweit zu sehen. Quelle: Tilo Wallrodt

Das angrenzende Wohnhaus – welches durch die umherfliegende Gasflasche beschädigt wurde – konnte zwar vor der vollständigen Vernichtung durch die Flammen gerettet werden, ist derzeit jedoch nicht mehr bewohnbar.

Personen wurden während des Einsatzes nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Sachschaden laut Polizei auf 175 000 Euro.

Von Hannes Ewert