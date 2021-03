Güstrow

Michael Sack (47) und Philipp Amthor (28) werden die CDU Mecklenburg-Vorpommerns in den Wahlkampf führen. Etwa 150 Delegierte haben am Sonnabend Sack zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt, Amthor ist auf Platz eins für die Bundestagswahl. Sack erzielt 94,6 Prozent Zustimmung der Mitglieder, Amthor 90,3 Prozent.

Sack nimmt SPD ins Visier: Digitalisierung, Schulen, Wirtschaft

Michael Sack gibt die ersten Themen für den Wahlkampf vor, auch wenn die CDU erst im Juni ihr Programm aufstellen möchte. Ganz oben stehen für ihn Digitalisierung, Schulen, Wirtschaft und innere Sicherheit. Dabei nimmt Sack vor allem die SPD aufs Korn, mit der die CDU in Schwerin regiert. Thema Digitalisierung: Hier habe man den Mobilfunk-Ausbau verschlafen. „Diese Infrastruktur klappt in den Entwicklungsländern besser als hier“, so Sack. Thema Schulen: Auch nach einem Jahr funktioniere der digitale Unterricht nicht. Beispiel Wirtschaft: MV habe zu wenig Industrie und kaum Infrastruktur für die boomende Wasserstofftechnologie.

Die CDU stehe auch für innere Sicherheit und gute Ausstattung von Kommunen. Seine Partei wolle „nicht alles anders machen, aber vieles besser“, erklärt Sack. Wichtig sei es auch, Antworten für die Zeit nach der Pandemie zu finden, wenn eine Wirtschaftskrise drohe. In Güstrow hat der CDU-Chef die nicht.

Ziel: „rot-rot-grüne Koalitionen verhindern“

Sack reitet vor allem Attacke gegen die SPD. „Wir werden aus Schwerin weniger gut regiert, als wir das haben könnten“, erklärt Sack. Nach 23 Jahren mit der SPD an der Spitze werde es Zeit für einen Wechsel. Der Hauptgegner ist klar: Es müssten „unbedingt rot-rot-grüne Koalitionen verhindert werden“.

Er selbst wolle dabei „nicht der Star“ sein, sondern Teil der Mannschaft, so Sack. Seitenhieb an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, auch wenn ihr Name nicht fällt: Er werde „mehr an unser Land denken, als an die persönliche Profilierung“. Auch Harry Glawe, im Hauptjob, Wirtschaftsminister, teilt gegen Schwesig aus. Die Regierungschefin habe beim Thema Impfstart das Handeln der Regierung „hintertrieben und infrage gestellt“. CDU-Bundestagsmitglied Eckhardt Rehberg motzt: „MV ist Bummelletzter beim Abruf der Bundesmittel.“ Etwa für Infrastrukturprojekte oder Schule. Dies sei „eine Schande“. Viel mehr könnte umgesetzt werden.

Drei Minister unter den ersten sechs Plätzen

Kaum Überraschungen gibt es auf weiteren Plätzen der CDU-Liste zur Landtagswahl. Hinter Sack folgt Innenminister Torsten Renz (Güstrow), dann: Beate Schlupp (Pasewalk), Wolfgang Waldmüller (Parchim), Harry Glawe (Grimmen), Katy Hoffmeister (Bad Doberan), Franz-Robert Liskow (Demmin) und Marc Reinhardt (Neukalen).

Die CDU klatscht brav, begeistert ist nicht jeder. Sack agiert ruhig. Offene Kritik am Erscheinungsbild der Partei gibt es in Güstrow nicht. Unter der Hand murren einige Mitglieder schon. Es werde Zeit, dass Sack die CDU offensiver als Alternative zur SPD aufstelle, angreife.

Philipp Amthor soll Hoffungsträger sein – trotz der Lobbyismus-Affäre rund um die US-Firma Augustus Intelligence im Vorjahr. Von Amthor könne man vieles zum Umgang mit der AfD lernen, findet Sack. Er nehme sich deren Anträge vor – „marschiert mit der Machete durch und zerlegt sie“. Machete! Da sieht man Augen leuchten.

Amthor warnt vor einer „linken Republik“

Jubelstürme löst schließlich Amthor aus, als er die SPD attackiert. Die „reale Gefahr“ einer „linken Republik“ müsse verhindert werden, ruft er kämpferisch. Wenn möglich, würden SPD, Linke und Grüne Regierungen bilden. Dann gebe es „bevormunden, umerziehen, umverteilen“.

Amthor wird klar auf Platz eins der CDU-Bundestagsliste gewählt. „Als Nachfolger von Angela Merkel“, wie CDU-Bundesvorsitzender Armin Laschet per Videobotschaft anfeuert. Es folgen Dietrich Monstadt (Schwerin) und Simone Borchardt (Nordwestmecklenburg). Bemerkenswert: Neuling Georg Günther (Stralsund), Kopf der Jungen Union MV, landet auf vier. Es folgen Stefan Bunge (Neubrandenburg) und Peter Stein (Rostock).

Die Corona-Teststrategie der CDU gibt einen Vorgeschmack auf große Veranstaltungen während der Pandemie. Wer in die Halle will, muss zunächst durch das Testzentrum. Rachenabstrich, Schnelltest, 20 Minuten warten. CDU-Mitglieder und Gäste erhalten eine Garderobennummer, dann werden sie aufgerufen. Blaues Armband, fertig. „Wer einen positiven Test hat, wird isoliert“, sagt ein Tester. Ergebnis: Kein Test sei auffällig gewesen. Beim Parteitag gilt trotzdem überall Maskenpflicht.

