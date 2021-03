Rostock

Am Sonnabend sind in Mecklenburg-Vorpommern 176 neue Corona-Infektionen gemeldet worden Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Nachmittag mit (Stand: 16.39 Uhr).

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald starb ein Patient im Zusammenhang mit einer Virus-Infektion, womit die Zahl der Corona-Toten im Land auf insgesamt 775 stieg.

Die meisten Neuinfektionen gab es in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim (40), Vorpommern-Greifswald (37), Nordwestmecklenburg (31) und im Kreis Rostock (30). Vergleichsweise wenig Ansteckungen wurden aus Vorpommern-Rügen (7), Schwerin (8) und Rostock (8) übermittelt.

Bürger in Vorpommern-Greifswald können auf Lockerungen hoffen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche blieb stabil bei 67,2. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 61,0.

Mit 105,5 ist die Inzidenz aktuell in Nordwestmecklenburg am höchsten. Auch der Landkreis Rostock hat seine Unschuld verloren und liegt mit 100,1 knapp über der kritischen Marke. In Vorpommern-Greifswald sank dieser Wert dagegen auf 95,5 und liegt damit jetzt unter der 100er-Marke, die entscheidend für weitreichende Lockerungen ist.

Die Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und die Stadt Rostock haben weiter eine Inzidenz unter 50, die letzten beiden sogar unter 35. Hier dürfen sich die Bürger schon bald auf eine Rückkehr zu mehr Normalität freuen.

Aktuell gelten 2343 Menschen im Land als infiziert, das sind nur fünf mehr als am Vortag. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 255 das sind zwölf weniger als am Freitag. 44 (-3) von ihnen werden intensivmedizinisch betreut.

Von OZ