Schwerin

So lange hat noch kein MV-Gipfel gedauert: Die Experten aus Wirtschaft, Kommunen und Landesregierung beraten noch immer, wie die Beschlüsse des Kanzlergipfels am Mittwoch in MV konkret umgesetzt werden sollen. Erste Ergebnisse sickern aber bereits durch: So sollen in Rostock ab Montag tatsächlich alle Einzelhändler öffnen dürfen, aber nur für Menschen aus Regionen mit einer Inzidenz unter 35. Heißt: Bürger aus dem Landkreis Rostock dürfen vorerst nicht in der Hansestadt einkaufen. Und: MV will die Luca-App flächendeckend einführen – für Friseure, Handel, Gastronomie und auch Hotels.

„Risikokreise“ sind das große Problem

Der Gipfel – er begann am Freitag gegen 16 Uhr. Nach mehr als zehn Stunden Beratung wurde unterbrochen. Das war nach 2.30 Uhr in der Nacht zum Sonnabend. Seit dem Morgen geht es nun weiter. Streit gibt es nicht, berichten mehrere Teilnehmer übereinstimmend. Aber: Es waren in der Nacht noch viele kritische Fragen offen.

„Wir haben vier Landkreise, deren Inzidenz aktuell zwischen 95 und 101 liegt“, heißt es beispielsweise aus der Staatskanzlei in Schwerin. Gemeint sind die Landkreise Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Rostock und Vorpommern-Greifswald. Dürfen in diesen Regionen die Händler auch ab Montag mit Öffnungsschritt 1 starten und Termine zum Einkaufen anbieten – oder geht man auf Nummer sicher und dort bleibt der Handel doch noch eine Zeit lang dicht? „Die Landräte wurden gebeten, über Nacht mit ihren Gesundheitsämtern nochmals die Lage und die Aussichten zu erörtern“, ist aus Schwerin zu erfahren.

Rostock macht nur für Rostocker auf

Klar soll indes sein, wie es in den Regionen laufen wird, in den bereits ab Montag alle Geschäfte wieder öffnen dürfen. Das betrifft Rostock sowie die Landkreise Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte. „Es wird daraus hinauslaufen, dass in Rostock vorerst nur Menschen einkaufen dürfen, die aus Regionen mit weniger als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche einkaufen dürfen“, heißt es aus dem Rathaus der größten Stadt des Landes.

Im Klartext: Bürger aus dem benachbarten Landkreis Rostock, der aktuell bei einer Inzidenz knapp unter 100 liegt, müssen draußen bleiben. „Ja, es wird auch Kontrollen geben.“ Wie genau die aussehen, werde gerade noch entschieden.

Madsen spricht nur für seine Stadt

Zum Gipfel selbst und den Ergebnissen will sich Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen nicht äußern. Er spricht nur zu den Regeln in „seiner“ Stadt: „Wir öffnen den Einzelhandel. Aber jeder Kunde muss sich in jedem Geschäft registrieren“, sagt er. Ob die Händler Listen auslegen, diese selbst digitalisieren und abends ans Gesundheitsamt melden oder ob sie stattdessen auf die Luca-App setzen – „das überlassen wir den Geschäften. Ich will abends Klarheit haben, dass wir Kontakte im Ernstfall sicher nachverfolgen können“, so Madsen.

Er appelliert nochmals an alle Bürger, die neuen Freiheiten vernünftig zu nutzen: „Ich will wieder Fans bei Hansa, ich will den Jugendsport öffnen. Das geht nur, wenn die Inzidenz so niedrig bleibt in der Stadt. Sobald mein Gesundheitsamt mir sagt, dass wir Probleme bei der Kontaktnachverfolgung bekommen, mache ich wieder alles dicht. Es liegt jetzt an den Menschen“, so Madsens Knallhart-Ansage.

MV wird Modellregion für Luca-App

Ebenfalls sicher soll bereits sein, dass MV bei der Kontaktnachverfolgung landesweit auf die Luca-App setzen wird. Rostock ist bereits dabei diese App einzuführen. Die Anwendung für Handys, die es auch in analog in Form eines Schlüsselanhängers gibt, wird zum „Einchecken“ bei Händlern, Friseuren und Co. genutzt. Alle Daten bleiben anonym. Erst im Fall eines Ausbruchs erhält das Gesundheitsamt die Info, welche Nutzer Kontakt zu den Infizierten hatten.

„Wir müssen bei Ausbrüchen schnell sein. Dafür brauchen wir die Kontakte“, sagt Rostocks OB Madsen. „Mit der App geht das schnell, einfach und ohne großen Aufwand.“ In den vergangenen Tagen hatte sich auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) von der App überzeugt.

Von Andreas Meyer