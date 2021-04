Rostock

Die Zahl der in Zusammenhang mit Corona gestorben Menschen nähert sich in MV der Marke von 1000. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Mittwoch 950 Todesfälle seit Beginn der Pandemie, fünf mehr als am Tag davor. Die gute Nachricht: Die Kurve der tödliche Verläufe wird flacher, es sterben weniger Menschen an Covid-19.

Wie aus für die OZ aufbereiteten Daten des Lagus hervorgeht, erreichte die Zahl der Todesfälle im Januar mit 351 ihren bisherigen Höhepunkt. Seitdem sinkt sie Woche für Woche. Im März registrierte die Behörde noch 120 Verstorbene im Nordosten, im April sind es bislang 61. Für Prof. Emil Reisinger von der Rostocker Universitätsmedizin liegt der Grund für den Rückgang auf der Hand: Die Impfung der besonders gefährdeten Risikogruppe der Über-80-Jährigen.

Tod einer Studentin keine Trendwende

„Wenn wir alle Über-60-Jährige durchgeimpft haben, werden die tödlichen Verläufe weiter zurückgehen“, sagt Reisinger. Nur 30 der Corona-Toten, die es seit März 2020 im Nordosten zu beklagen gab, waren jünger als 60 Jahre. Das entspricht einem Anteil von weniger als zwei Prozent. Dass nun mehr Jüngere eine Infektion nicht überleben, so eine Trendwende sei nicht erkennbar. Daran ändere auch der Tod einer 23-jährigen Studentin in Rostock nichts, so Reisinger. Die Wahrscheinlichkeit, an den Folgen einer Ansteckung zu sterben, liegt für Unter-30-Jährige bei nur etwa 0,04 Prozent.

Die Rostocker Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwoch, dass die 23-jährige Ukrainerin an einer durch Covid-19 ausgelösten Atemwegserkrankung starb. Sie litt an einer Vorerkrankung und galt deshalb als Hochrisikopatientin. Hilfsangebote soll sie abgelehnt haben. Die junge Frau wurde am Sonnabend tot in ihrer Wohnung gefunden. Am Mittwoch davor hatte sie ein positives Testergebnis erhalten und war seitdem in Quarantäne. Es ist der erste bekannt gewordene tödliche Corona-Verlauf in MV bei einer Person unter 40 Jahren.

Die ältesten Covid-19-Opfer waren über 100

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser sind Personen zwischen 50 und 60 Jahren zurzeit die mit Abstand größte Gruppe unter den Covid-19-Patienten, sagt Christian Arns, Sprecher der Universitätsmedizin Greifswald. Die Zahl der Älteren sei deutlich zurückgegangen. Weil die Inzidenzzahlen noch immer steigen, bleibe die Lage aber angespannt.

Die meisten Corona-Todesfälle gebe es nicht auf den Intensivstationen, sondern in anderen Klinik-Abteilungen. „Das ist eine Folge der Patientenverfügungen“, sagt Arns. Wer lebensverlängernde Maßnahmen durch Beatmungsgeräte ausgeschlossen hat, komme oft gar nicht auf die Intensivstation.

Unter den Coronatoten in MV waren zwei Frauen, die bereits mehr als 100 Jahre alt waren. Zwei von drei Verstorbenen waren älter als 80. Das Risiko, eine Infektion nicht zu überleben, ist laut der Lagus-Statistik für Männer leicht höher als Frauen: Bis Dienstag diese Woche starben in MV 503 Männer und 442 Frauen. Die meisten Todeszahlen forderte im Nordosten die dritte Welle von Anfang Dezember bis einschließlich März: Acht von neun Patienten, die Covid-19 nicht überlebten, starben in diesen Monaten.

Von Gerald Kleine Wördemann