Rostock/Schwerin

Weiße Kieselsteine, geschliffener Granitbruch, grauer Beton, einige wenige Bäumchen: Schottergärten sind bei vielen Hausbesitzern wegen ihrer Pflegeleichtigkeit sehr beliebt. Naturschützer dagegen sehen die „Gärten des Grauens“ aus ökologischer Sicht als gefährlich an.

„Der Trend zum Schottergarten hat viele ökologische Nachteile und ist verheerend für die Artenvielfalt“, sagt Dipl.-Landschaftsökologin Juliane Brasch vom Naturschutzbund (Nabu) MV. Die Luft werde durch die fehlende Bepflanzung nicht gekühlt, sondern sogar nachts durch den Schotter erwärmt. Durch den meist spärlichen Bewuchs fehlen natürliche Luft- und Staubfilter, die Feinstaubbelastung steige. Regenwasser könne auf der versiegelten Fläche nicht mehr versickern.

Die Entscheidung beruhe oft auf dem Irrglauben, diese Gärten seien besonders leicht zu pflegen. Oft komme jedoch trotzdem Vegetation durch den Schotter bzw. siedelt sich auf dem mit der Zeit ansammelnden Sand in den Zwischenräumen an. Dann sei auch die angebliche Pflegeleichtigkeit dahin. Die Vegetation dann zwischen den Steinen zu entfernen, mache oft mehr Arbeit als ein mit heimischen Arten, naturnah und strukturreich angelegter Vorgarten, in dem tierische Besucher Nahrung finden und die Bewohner sich an der Vielfalt erfreuen können.

Eine Schotterfläche im Vorgarten führe dazu, „dass es heiß, staubig, laut, anstrengend und kostenintensiv wird und keine tierischen Besucher mehr in den Garten kommen“. Beim Nabu können Hausbesitzer viel über pflegeleichte und naturnahe Alternativen zum Schottergarten erfahren.

Städte und ganze Bundesländer verbieten Steinwüsten

Zunehmend werden diese Steinwüsten bundesweit von Städten verboten. Erlangen in Bayern untersagt Betonwüsten bei Neu- und Umbauten. Ebenso gehen Dortmund, Paderborn und Bremen gegen Steingärten in neuen Bebauungsplänen vor. In Baden-Württemberg sind Schottergärten laut neuem Naturschutzgesetz seit dem 1. August 2020 auf Privatgrundstücken ausdrücklich verboten. Für bestehende Schottergärten könnte sogar von den Hauseigentümern die Beseitigung oder Umgestaltung verlangt werden.

Solche Schottervorgärten sind ökologisch tot. Quelle: Rabea Osol

In Mecklenburg-Vorpommern ist dies nicht vorgesehen. „Nein, die Landesregierung plant nicht, Schottergärten gesetzlich zu verbieten“, erklärt Umweltminister Till Backhaus (SPD). Laut Landesbauordnung werde diese Art von Flächengestaltung bereits untersagt. Nach Paragraf 8 seien „nicht mit Gebäuden überbaute Flächen bebauter Grundstücke zu begrünen oder zu bepflanzen“.

Die Städte in MV können dies durchsetzen. „Die Greifswalder Stadtverwaltung steht den Schottergärten aus ökologischen und stadtgestalterischen Gründen kritisch gegenüber“, sagt Sprecherin Andrea Reimann. Bei neuen Baugebieten sollen Festsetzungen getroffen werden, die eine zu starke Bodenversiegelung verhindern. „Deswegen haben wir etwa im B-Plan 13 solche Schottergärten untersagt.“

B-Pläne können Bepflanzung vor Vorgärten vorschreiben

„Ein Verbot ist nur durch eine entsprechende Festsetzung im jeweiligen B-Plan regelbar“, erklärt Stralsunds Sprecher Peter Koslik. Bei den in Aufstellung befindlichen neuen B-Plänen seien entsprechende Festsetzungen enthalten: In Vorgärten ist zu pflanzen.

In Wismar seien in einigen Bebauungsplänen Gartengestaltungen im Sinne einer Begrünung festgeschrieben worden, sagt Pressesprecher Marco Trunk.

Für den Haus-, Wohnungs- & Grundeigentümerverband MV „ist der Trend, dass auch in MV immer mehr Schottervorgärten entstehen, nicht wünschenswert“, sagt Verbandspräsident Lutz Heinecke. Der Verband sei allerdings gegen Verbote. Mit Recht sollte aber verhindert werden, dass die Gärten als Parkplätze umgewidmet werden und somit nicht mehr den ursprünglichen Zweck erfüllen. „Aus unserer Sicht wird sich die Mehrheit der Eigentümern von Immobilien mit einem Vorgarten ohnehin für eine Begrünung entscheiden“, erklärt Heinecke. Die Vorgartengestaltung sollte grundsätzlich den Bauherren überlassen und nicht durch Verbote eingeschränkt werden.

Von Bernhard Schmidtbauer