MV lockert weiter: Was jetzt für Tagestouristen und private Kontakte gilt

Schwerin

Sinkende Inzidenzen und weniger Covid-Patienten in den Krankenhäusern – die Lockerungen in MV erfolgen schrittweise und teils früher als angekündigt. Was gilt jetzt für Kontakte allgemein und den Tagestourismus?

Welche Kontaktbeschränkungen gelten aktuell?

Nach Corona-Landesverordnung können sich derzeit zwei Haushalte treffen. Kinder der Hausstände bis 14 Jahre werden nicht mitgerechnet. Das Gleiche gilt für Begleitpersonen von Menschen mit Behinderungen. Eheleute, eingetragene Lebenspartner und Lebensgefährten, die nicht gemeinsam in einem Haushalt leben, zählen als ein Haushalt. Geimpfte, Genesene werden nicht mitgerechnet in den Kontaktbeschränkungen.

Welche Personen gelten als geimpft und genesen?

Vollständig geimpfte Personen, deren letzte erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt, und genesene Personen, deren vorherige Coronainfektion mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt. Dies zählt auch für genesene Personen, die nur eine Impfdosis verabreicht bekommen haben.

Darf ich mich mit Freunden in der Gastronomie treffen?

Auch hier gelten die Kontaktbeschränkungen: Maximal zwei Haushalte sind unter den gegebenen Regelungen der Landesverordnung erlaubt.

Dürfen meine Freunde aus anderen Bundesländern mich besuchen?

Das ist derzeit nur in Ausnahmefällen möglich. Dazu zählen zum Beispiel berufliche Gründe, Besuch der Kernfamilie, zwingende medizinische Gründe oder der Besuch einer (Hoch-) Schule in MV. Ausnahmen gelten auch hier für Geimpfte und Genesene.

Ich bin geimpft und reise als Tagestourist ein – darf ich in MV übernachten?

Es gilt weiterhin das Beherbergungsverbot. Sie können also beispielsweise als vollständig geimpfte Person einen Tagesausflug nach MV machen, aber hier nicht übernachten.

Darf ich innerhalb MVs tagestouristisch reisen?

Ja, hier gelten keine Beschränkungen. Es ist allerdings erst ab 7. Juni für Gäste aus ganz Deutschland erlaubt, auch innerhalb MVs zu übernachten. Das gilt auch für Zweitwohnungsbesitzer, Dauercamper und Bootsbesitzer mit Liegeplatz in MV.

Die Landesregierung berät am Mittwoch über mögliche weitere Lockerungen der Corona-Landesverordnung. Für die Tourismusbranche zeichnete sich bereits vor dem Gipfel ein Ende der monatelangen Zwangsschließungen ab. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte in Aussicht gestellt, dass Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen noch in dieser Woche wieder öffnen dürfen. Demnach könnten vom 28. Mai Gäste aus MV beherbergt werden. Eine Woche später sollen dann auch Gäste aus anderen Bundesländern wieder Urlaub im Nordosten machen dürfen.

Von Annika Zimmermann