Insel Riems

Corona, die Afrikanische Schweinepest und die Geflügelpest: In diesem Jahr „virt“ sich Europa durch besonders viele Seuchen. Der Eindruck, dass sich Pandemien derzeit häufen, sei nicht nur ein Wahrnehmungsproblem, sagt der Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Insel Riems, Thomas Mettenleiter. „Sie haben aber weder virologisch noch epidemiologisch etwas miteinander zu tun.“ Der Sars-CoV-2-Erreger hat seinen Ursprung in Hufeisen-Fledermäusen, bei der Geflügelpest sind es Wildvögel. Bei der Afrikanischen Schweinepest identifizierten Virologen Warzen- und Buschschweine sowie Zecken als Erregerpool.

„Für die Biologie sind wir Säugetiere“

Dennoch gibt es gemeinsame Faktoren, die die Entstehung und die Ausbreitung von Seuchen wie Corona begünstigen. „Das Vorrücken der Menschen in die Wildnis wie auch die Überbevölkerung sind Risikofaktoren“, sagt Mettenleiter. „Wir sind acht Milliarden Menschen auf der Erde. Das sind acht Milliarden potenzielle Wirtsorganismen für einen Erreger. Etwas Besseres kann ihm nicht passieren.“ Wenn der Mensch in Naturräume vordringt, dann steige die Gefahr, dass Erreger von dem Ursprungsreservoir auf den Menschen überspringen. „Die Biologie macht keinen Unterschied zwischen Tier und Mensch. Für die Biologie sind wir Säugetiere.“

Anzeige

Die meisten Infektionen tierischen Ursprungs

Die meisten Infektionen des Menschen sind tierischen Ursprungs, sogenannte Zoonosen. Einige wie HIV/ Aids, Ebola, Influenza, Zika oder auch Covid-19 haben pandemisches Potenzial. Das bedeutet, dass sie sich schnell weltweit ausbreiten und Erkrankungen auslösen können. „Etwa Dreiviertel der neu diagnostizierten Infektionen des Menschen gehen auf ein tierisches Reservoir zurück“, so der Chef-Virologe des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit. Von den bekannten menschlichen Infektionen haben zwei Drittel ihren Ursprung irgendwann in einem Tier. „Alle menschlichen Grippeviren kommen aus dem Vogelreservoir.“

Habe ein Erreger die Tier-Mensch-Barriere übersprungen und zeige eine gute Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch, wirken Globalisierung und die damit verbundene Reisetätigkeit wie ein Brandbeschleuniger. Die Einschleppung der Pest von Asien nach Europa im 14. Jahrhundert habe Jahre gedauert, so Mettenleiter. Covid-19 habe dies in wenigen Tagen und Wochen geschafft.

Lesen Sie auch

Viele unentdeckte Viren in Säugetieren und Vögeln

Der Weltbiodiversitätsrat ( IPBES) schätzt, dass 1,7 Millionen derzeit unentdeckter Viren in Säugetier- und Vogelwirten existieren. Von diesen könnten bis zu 827 000 auch Menschen infizieren. Mettenleiter ist bei den Zahlen etwas vorsichtiger, weil die Schätzungen auf Hochrechnungen auf Basis einer begrenzten Datenlage beruhten. Aber auch er geht von 200 000 bis über eine Million Viren aus, die unentdeckt in Wildtieren schlummern. „Das ist schon eine große Gefahrensituation“, so Mettenleiter. Vor allem Fledermäuse und Nagetiere stehen dabei im Fokus. Dennoch mahnen Experten, auch die Übertragung von Erregern auf den Menschen durch Nutztiere im Auge zu behalten.

Infektketten früh stoppen!

Um die Ausbreitung zu verhindern, sei es wichtig, nicht nur den Übersprung des Erregers vom Tier auf den Menschen im Blick zu haben. „Wir müssen aufpassen, dass sich keine Infektketten entwickeln und wenn, diese frühzeitig erkennen und möglichst stoppen“, so Mettenleiter. Tierische Reservoire für Erreger müssten sehr gut überwacht werden. Dazu zählen bei den Nutztieren vor allem Schweine, die als Mischgefäß für tierische und humane Influenzaviren dienen.

Von Martina Rathke