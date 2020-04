Schwerin

Ein Fehler in der neuen Corona-Verordnung führt zu Hickhack bei Bußgeldern: Der Städte- und Gemeindetag MV wirft dem Schweriner Innenministerium vor, in der neuen Corona-Verordnung fehle ein Paragraf, der die Erhebung von Bußgeldern regelt. Zum Beispiel, wenn Gaststätten, Hotels oder Pensionen widerrechtlich geöffnet werden oder sich Menschen nicht an das Kontaktverbot halten. Das Innenministerium widerspricht: Die entsprechende Regelung sei gegenüber der Vorgängerverordnung lediglich an eine andere Stelle gerückt – von Paragraf 6a auf Paragraf 9. Dies führe „jedoch nicht zur Unwirksamkeit von zu erhebenden Bußgeldforderungen“ wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen. Die Verordnung sei „nicht relevant fehlerhaft“, die falsche Verweisungsnorm juristisch nicht von Bedeutung. Dennoch werde es in Kürze eine Richtigstellung geben, heißt es aus dem Innenministerium.

Verband befürchtete Widersprüche und Gerichtskosten

Der Städte- und Gemeindetag hatte dennoch allen Kommunen im Land empfohlen, bei entsprechenden Verstößen vorerst keine Bußgelder mehr zu verhängen. Der Verband befürchtet, dass bei juristischen Auseinandersetzungen zwischen Kommunen und bestraften Bürgern die Städte und Gemeinden auf den Gerichtskosten sitzen bleiben könnten.

Bislang mehr als 650 Anzeigen durch die Polizei

Seit dem 22. März wurden durch die Polizei in MV mehr als 650 so genannte Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen im Zusammenhang mit Corona eröffnet. Diese werden durch das jeweilige Präsidium an die Bußgeldstellen der jeweiligen Landkreise bzw. kreisfreien Städte weitergeleitet. Dazu kommen dutzende Fälle, die von örtlichen Ordnungsbehörden sowie von den Gesundheitsämtern eingeleitet wurden. Über die Höhe der Bußgelder bzw. die Einstellung des jeweiligen Verfahrens entscheiden die entsprechenden Bußgeldstellen.

Von Thomas Luczak