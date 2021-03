Rostock/Schwerin

Keine kostenlosen Schnelltests in Mecklenburg-Vorpommern: Während in vielen Bundesländern seit Montag kostenlose Antigen-Schnelltests verfügbar sind, laufen im Nordosten noch „Gespräche mit dem Apothekerverband und der Kassenärztlichen Vereinigung, wie dies umgesetzt werden soll“, heißt es aus dem Schweriner Gesundheitsministerium.

Kritik an Fehlstart in MV

Das sorgt für Kritik: „Der Discounter Aldi hat sich um seine Kunden besser gekümmert als der Staat um seine Bürger“, kritisiert die Chefin der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg. Aldi hatte den Verkauf von Schnelltests am Samstag werbewirksam gestartet, während der Bund seine Ankündigungen zurückzog. Ähnlich kritisch gibt sich SPD-Fraktionschef Thomas Krüger: „Die Bundesregierung hätte alle verfügbaren Tests aufkaufen müssen“, betonte er.

Noch viele Fragen offen

Vor dem Start kostenloser Tests seien noch viele Fragen offen, betont der Vorsitzende des Apothekerverbandes MV, Axel Pudimat. So seien bislang schlicht zu wenig Testkits verfügbar, um auf breiter Front testen zu können. Unklar sei ebenfalls, ob auch assistierte Selbsttests angeboten werden könnten, was bei einem positiven Test-Ergebnis passieren soll und wie die Tests abgerechnet werden. Denn: Der Aufwand pro Test einschließlich Material liege derzeit bei 30 bis 40 Euro, sagt Pudimat, selbst Inhaber einer Apotheke in Rostock. Ein Mitarbeiter in Schutzkleidung müsse in einem Nebenraum den Test machen und auswerten. In der Vergütungsvereinbarung sind bislang sechs Euro für Material plus zwölf Euro für Testung und Ausstellung eines Zeugnisses avisiert. Sicher könne man den Aufwand für die Apotheken noch etwas senken, „wenn nicht zwei, sondern vielleicht 20 Tests pro Stunde durchgeführt werden“, so Pudimat.

Vom Land bestellte Tests kommen erst Mitte März

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat selbst zwei Millionen Tests bestellt, unter anderem für Kitas und Schulen. Sie sind noch nicht geliefert worden, heißt es aus Schwerin. Man rechne damit ab dem 15. März. Deshalb soll der Wechselunterricht ab Klasse sieben in Regionen mit einem Inzidenzwert von 50 bis 100 auch erst am 22. März beginnen - eine Woche vor den Osterferien.

Lehrer können sich testen lassen

Derweil hätten landesweit bislang 331 Grundschulen Anträge auf Corona-Tests für ihre Lehrer gestellt, informiert das Bildungsministerium. Für diese Woche wurden bislang 227 Termine an Schulen ausgemacht. Darüber hinaus können Lehrer bei Haus- und HNO-Ärzten PCR-Tests machen lassen. Die Kosten können die Ärzte über die Kassenärztliche Vereinigung MV beim Land abrechnen.

Testpflicht wird verschoben

Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass allen Bürgern ab 8. März mindestens einmal pro Woche ein Schnelltest von geschultem Personal kostenlos angeboten werden soll, etwa in Apotheken. Ein negativer Corona-Test ist bei manchen Lockerungsschritten Voraussetzung, um etwa Dienstleistungen wie Kosmetik oder eine Rasur beim Friseur in Anspruch nehmen zu können. Wegen der noch knappen Tests soll diese Pflicht in Mecklenburg-Vorpommern erst vom 15. März an gelten.

Tests für Selbstzahler in einigen Apotheken verfügbar

Einige Apotheken im Land offerieren Schnelltests – die jedoch von den Kunden bezahlt werden müssen. Preis: 30 bis 40 Euro. Das Gesundheitsministerium schätzt, dass etwa zehn Prozent der insgesamt 400 Apotheken in MV solche Tests im Angebot hätten.

In anderen Bundesländern wurde am Montag mit kostenlosen Tests unter anderem in Testzentren begonnen, so zum Beispiel in Berlin und Sachsen. Die Angebote wurden sehr gut angenommen.

Von Thomas Luczak