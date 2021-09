Rostock

Für die Studierenden in MV beginnt bald das vierte Corona-Semester. Wie in den vorigen ist geplant, dass sie an so vielen Veranstaltungen wie möglich teilnehmen. Doch anders als zuvor soll es in diesem Semester auch wirklich klappen.

Es ist schon merkwürdig: Über die Probleme der Schulen und Schüler in der Pandemie wurde gefühlt täglich diskutiert. Maske auf oder Maske ab, Tests oder keine, Unterricht ja oder nein und wenn ja: unter welchen Bedingungen? Die Probleme der 40 000 Studierenden im Land blieben dagegen weitgehend unter dem Radar.

Nun kann man sagen, Studenten und Studentinnen sind, anders als Schulkinder, volljährig und können selbst auf sich achten. Doch viele Erstsemester kommen gerade erst aus der Schule und sind mit einer neuen Lebensphase konfrontiert, in der ihnen die Eltern erstmals nicht in jeder Situation beistehen können. Und dann kommt auch noch Corona hinzu.

Untersuchungen zeigen, dass viele Studenten wegen Corona unter Einsamkeit leiden und mit der Situation überfordert sind. Sie verdienen daher die gleiche Aufmerksamkeit und Unterstützung wie Schüler. Das darf die Politik auch während der Regierungsbildung nicht aus dem Auge verlieren.

Von Axel Büssem