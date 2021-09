Grevesmühlen

„Es ist höchste Zeit, wieder in den Generationenvertrag einzusteigen“, hat jüngst die CDU-Bundestagskandidatin Simone Borchardt in der OZ gefordert. „Die Menschen sollen wieder Lust bekommen, ein zweites oder drittes Kind zu kriegen.“ Die Ostsee-Zeitung hat eine Familie getroffen, die diesen Schritt bereits gewagt hat. Dana und Mathias Muske leben mit ihren drei Kindern Levin (14), Paula (9) und Henry (2) in einem kleinen Dorf südlich von Grevesmühlen. Offen berichten sie von den Herausforderungen, die sie zu meistern haben, ihren Wünschen und ihren Gefühlen.

Dana und Mathias Muske mit ihren Kindern Levin (14), Paula (9) und Henry (2) Quelle: Annabelle von Bernstorff

Man bekommt Kinder aus Liebe

„Zuerst mal bekommt man Kinder aus Liebe“, lacht die Dreifachmutter und erzählt: „ich wollte schon immer drei Kinder haben, davon konnte mich auch die teils kinderfeindliche Politik nicht abhalten.“ Wie familienfeindlich die Verwaltung sein kann, haben Muskes vergangenes Jahr deutlich zu spüren bekommen. Die Anstellung der Dreifachmutter bei einer Bäckerei wurde nach Ende der Elternzeit einvernehmlich beendet, die 36-Jährige hatte Anrecht auf Arbeitslosengeld. Theoretisch, denn in der Praxis bekommt nur Arbeitslosengeld, wer eine Kinderbetreuung vorweisen kann. Den zugesagten Krippenplatz konnten die Eltern aber nicht in Anspruch nehmen, da die Krippe aufgrund von Corona keine neuen Kinder eingewöhnt hat. Vier Monate lang war die Familie auf ein Gehalt angewiesen und das reicht nicht, um alle Kosten zu decken.

Dana Muske: Mit einem Großeinkauf kommt die Familie etwa vier Tage aus. Quelle: Annabelle von Bernstorff

Gut 400 Euro gibt die Familie monatlich etwa für die Kleidung, Hobbys und Handys der Kinder aus. Dazu zahlen sie monatlich je 50 Euro pro Kind in einen Bausparvertrag und einen Kinderaktienfonds ein. Ein Wocheneinkauf für die fünfköpfige Familie schlägt mit 150 bis 200 Euro zu Buche.

Es hilft, dass Hort und Kita kostenlos sind

Dass Hort und Kita mittlerweile kostenlos sind, hilft der Familie sehr. Aber die Kitaverpflegung kostet immer noch etwa 70 Euro monatlich. Auch den Gratis-Nahbus am Nachmittag finden sie gut. Aber auch hier nur theoretisch, denn der letzte Bus des Tages kommt um 13.50 Uhr in ihrem Dorf an und es fährt keiner mehr ab. Da hilft die Forderung der Landes-Linken, der Nahverkehr soll für alle Kinder zwischen 6 und 16 Jahren kostenfrei werden, wenig.

Die Familie braucht zwei Autos

Zwei Familienautos gilt es also zu unterhalten, damit die Eltern beide zur Arbeit und die Kinder zur Kita, zu ihren Nachmittagsaktivitäten, Freunden und anderen Terminen kommen. Steigende Benzinpreise, Kfz-Steuern und das drohende Verbot des Verbrennungsmotors sind für die Familie eine Katastrophe.

Zu wenige Stellen mit familienfreundlichen Arbeitszeiten

Dana Muske hat mittlerweile eine neue Stelle mit 24 Wochenstunden als Verkäuferin im Einzelhandel. Früh-, Mittel- und Spätschicht im Zeitraum von 6 Uhr morgens bis 21.15 Uhr abends müssen mit den Bedürfnissen der drei Kinder abgestimmt werden. „Das ist ohne die Unterstützung vor allem der Tanten fast unmöglich“, erklärt Dana Muske. „Es gibt einfach zu wenige Berufe mit familienfreundlichen Arbeitszeiten.“ Toll findet sie die „Mutti-Schichten“ bei McDonalds. „Mütter arbeiten dort immer von 7 bis 15 Uhr“, schwärmt sie und seufzt: „Ich will doch auch Zeit für meine Kinder haben“.

Levin (14) kümmert sich viel um seinen kleinen Bruder Henry (2) Quelle: Annabelle von Bernstorff

Vater Mathias (34) ist gelernter Landmaschinentechniker, hat eine volle Stelle in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Je nach Jahreszeit sind seine Arbeitszeiten sehr unregelmäßig. Nach der Arbeit teilen sich die Eltern Haushalt und Gartenarbeit. Auch die Hühner, Gänse, Enten, Hunde und Meerschweinchen wollen versorgt werden. „Nachmittags ist jede halbe Stunde doppelt so viel wert“, berichtet das Paar. Gekocht wird oft erst abends und dann gleich für mehrere Tage. Ungerecht findet die Mutter beispielsweise, dass sie den Kindern nicht so viel schulische Unterstützung geben kann, wie sie eigentlich brauchen. „Hausaufgaben kann ich oft erst spät abends kontrollieren.“

„Zeit ist das Kostbarste, was wir haben“

„Zeit für mich bleibt eigentlich nicht“, gesteht die Mutter. Sehr offen berichtet sie über ihre Schuldgefühle gegenüber den Kindern. „Wenn ich frei habe, lasse ich Henry oft zu Hause, damit wir mehr Zeit zusammen haben.“ Von 7.15 bis 16.30 Uhr ist der kleine Henry in der Regel in der Kita. „Klar wären längere Öffnungszeiten gut“, sagt der Vater, „aber unsere Kinder sind schon so viel zu oft die ersten am Morgen und die letzten am Nachmittag. „Zeit ist das Kostbarste, was wir haben“, stellt er fest.

Ab 10 Jahren sind die Kinder nachmittags auf sich allein gestellt

Für mehr „Qualität in der Kindertagesbetreuung“, wie sie unter anderem im Wahlprogramm der Grünen steht, würde Dana Muske sogar bereitwillig mehr Geld ausgeben. „Wie oft sind die Hausaufgaben nicht gemacht, weil das Hausaufgabenzimmer voll war oder zu wenige Erzieher da sind.“ Aber „wie soll das gehen, wenn es schon jetzt kaum Erzieherinnen und Erzieher gibt?“, fragt sich das Paar. Ab der 5. Klasse, also bereits mit 10 Jahren, sind die Kinder nachmittags ohnehin auf sich allein gestellt.

„Es war schlimm, bei den ersten Schritten nicht dabei zu sein“

Ihr größter Wunsch klingt immer wieder an „mehr Zeit für und mit unseren Kindern“. Längere und besser bezahlte Elternzeit („mindestens 80 Prozent des Gehalts“) wünscht sich das Paar. Die Mutter grämt sich sichtlich: „Es war schlimm für mich, als die Erzieher mir von Henrys ersten Schritten erzählt haben und ich habe sie nicht selbst mitgekriegt.“

Kinder brauchen auch mal eine Pause

Auf die Forderung der Landes-SPD nach einem kostenfreien Ferienhort mit bis zu zehn Stunden entgegnet sie: „Die Kinder brauchen auch mal eine Pause von Kita und Hort.“ Eltern mit Kind sollten vielleicht eher ein bisschen mehr Urlaub haben.

Mit einem Baukindergeld will die CDU im Land Familien fördern. Das hätten Muskes gut gebrauchen können. Doch einen Bauplatz in der Gemeinde, in der auch seine Eltern und Schwestern leben, gab es für sie nicht. Vor fünf Jahren hat die Familie das alte Haus, in dem sie jetzt leben, gekauft und weitestgehend eigenhändig renoviert. „Es gibt ja kaum Wohnraum für eine fünfköpfige Familie. Wenn, dann überteuert,“ berichtet Mathias Muske. „Schon mit zwei Kindern passt man in keine Standardzweieinhalbzimmerwohnung mehr“, erinnert er sich mit Grauen an die Zeit, in der die Eltern auf der Wohnzimmercouch schlafen mussten.

Wer arbeiten geht, ist doppelt gestraft

Wütend macht sie, dass es Unterstützung immer nur für sozial schwache Familien gibt, die Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe erhalten. „Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben darf für Kinder nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen“, propagiert die Landes-SPD. Muskes haben andere Erfahrungen gemacht – ganz gleich ob es um Laptops in Corona-Zeiten oder Bildungsgutscheine für Sport oder Musik gehe: „Wer arbeiten geht, ist doppelt gestraft: keine Zeit für die Kinder und keine Unterstützung bei kostspieligen Anschaffungen,“ berichtet die Mutter. „Also verzichten wir Eltern, damit es den Kindern gut geht.“

Es sterben mehr Menschen als geboren werden

Fakt ist: In Mecklenburg sterben mehr Menschen, als geboren werden. 12 061 Kinder waren es im Jahr 2020. Im Schnitt bringt eine Frau in Deutschland etwa 1,5 Kinder zur Welt. Mit welchen Rezepten wollen die Parteien im Landtags- und Bundestagswahlkampf die Menschen ermutigen, ein zweites oder gar drittes Kind zu kriegen? Familien entlasten wollen sie alle: Grüne, Linke und SPD eher durch ausgeweitete Betreuungsangebote, FDP und CDU eher durch Steuerentlastung und bessere Absetzbarkeit von Hilfe im Haushalt. Alle Parteien wollen das Elterngeld erhöhen oder ausweiten und denken über einen bezahlten Sonderurlaub unmittelbar nach der Geburt nach. Die Linke verspricht sogar eine Vier-Tage-Arbeitswoche bei Lohnausgleich für mehr Zeit mit der Familie. Der Kindertag soll gesetzlicher Feiertag werden und Jugendliche ab 16 wählen dürfen.

„Wir gehen wählen!“

Den Versprechungen der Politiker schenkt die Familie kaum noch Glauben: „Wenn Wahlen sind, versprechen sie viel und danach zerplatzt alles wie eine Seifenblase.“ Trotzdem wollen beide Eltern ihre Stimme nutzen und wünschten sich, sie hätten auch eine Stimme für ihre Kinder.

