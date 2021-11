Güstrow/Wismar

Linke und SPD haben am Sonnabend auf Parteitagen den Koalitionsvertrag für die kommende Landesregierung abgesegnet. Von der Basis gab es jeweils fast 100 Prozent Zustimmung. Unterschiede: Die SPD braucht nur zweieinhalb, die Linke vier Stunden. „Gemeinsam“ ist ein Wort, das in beiden Sälen oft fällt.

Spitze an CDU: „Bockig im Bälleparadies“

9.35 Uhr. Beste Laune bei den Linken in Güstrow. Es gibt Brötchen und Kaffee. Das Bürgerhaus ist voll. Linken-Landeschefin Wenke Brüdgam begrüßt zu einem „außerordentlich erfreulichen Anlass“. Regierung nach 15 Jahren Pause.

Amira Mohamed Ali, Co-Fraktionschefin der Linken im Bundestag, lobt die Partei im Nordosten. MV zeige, „dass wir als Linke relevant sein können“. Sie mahnt aber auch zur Aufarbeitung der Frage, warum die Linke so viele Wähler verloren habe.

Simone Oldenburg, Vize-Ministerpräsidentin in spe, wirbt bei den Linken energisch für die Regierungsbeteiligung. Sie warnt vor Ackerverkauf, Kinderarmut und einem „Lohnkeller MV“, wenn die Linke nicht regiert. Keilt gegen die CDU, die „bockig im Bälleparadies“ sitze, gegen die Grünen („Keine Partei ist beliebiger“), gegen die „Ampelmännchen im Bund“, die sich vor Konzernen verneigten. Es sei Zeit für die Linke in der MV-Regierung, für Themen wie Wahlalter 16, mehr Erzieher, Erhalt aller Schulen, Klimaschutzgesetz, höheren Mindestlohn. Stürmischer Beifall von der Linken-Basis.

Schwesig: Die AfD von ihren Plätzen vertreiben

10.25 Uhr. Die SPD trödelt, der Parteitag in Wismar beginnt später. Generalsekretär Julian Barlen beschwört die Gemeinsamkeit in der Partei. Dann redet SPD-Landeschefin Manuela Schwesig 43 Minuten lang. Vom Siegeszug ihrer Partei bei den Wahlen, dem „wunderbaren Moment“ der ersten Landtagssitzung, als sie auf einem AfD-Platz gesessen habe. Kommentar: „Wir wollen auf die Plätze, wo jetzt AfD ist“.

Schwesig wirbt für den Vertrag mit den Linken, stellt jeden ihrer erwählten Minister vor. Stärkere Wirtschaft, Rufbussystem, kostenfreier Kita, mehr Erzieher, Klimaneutralität in MV bis 2040... Stehende Ovationen.

Breite Zustimmung – Kritik an Klimazielen

Die SPD debattiert eine Stunde über den Vertrag. Auch mit Kritik. Mitglieder vermissen Konkretheit bei einigen Themen. Günther Jileki, Usedom, wirft das Thema hoch, dass die Linke ja eine schwierige SED-Vergangenheit habe. „Einen Teil der linken Geschichte kann man nicht weichspülen.“ Kira Ludwig aus Rostock moniert: Die Klimaziele seien „zu unambitioniert“. Forschung in der Wissenschaft komme im Vertrag zu kurz, Wissenschaft werde stattdessen als „Werkzeug von Wirtschaft“ betrachtet.

Lennart Harms aus Rostock, ein Grundschullehrer, fordert emotional weniger Belastung für sich und seine Kollegen. Andere Redner loben den Vertrag. „Ich habe total Bock“, brüllt Johannes Barsch, Kopf der SPD-Jugend „Jusos“, in den Saal. Endlich sei man den „schwarzen Klotz am Bein“ – die CDU – los.

„Fette Torte für alle“: Manuela Schwesig und Julian Barlen, belohnen die SPD-Mitglieder. Quelle: Jens Büttner/dpa

Am Ende stimmen 122 von 123 SPD-Leuten für den Koalitionsvertrag, einer dagegen. Jubelstimmung. Dann gibt es „fette Torte für alle“ (Schwesig). Die alte und wohl auch bald neue Ministerpräsidentin schneidet Stück für Stück ab. Der Zuckerguss ist knallrot.

Linke brauchen länger

Bei den Linken in Güstrow dauert das Prozedere länger. Einzelne Themenbereiche werden vorgestellt. Linken-Chefin Wenke Brüdgam berichtet von „Verhandlungen auf Augenhöhe“. Linke Eingeständnisse: Nicht alles sei zu erreichen gewesen, schon weil nicht finanzierbar. Ja, der Verfassungsschutz wie er derzeit sei, gehöre eigentlich „abgeschafft“, so Michael Nötzel (Kreis Rostock). Stattdessen sei nun mehr parlamentarische Kontrolle vereinbart. Nach Kritik an geplanter Öffnung für Gentechnik fordert Elke-Anette Schmidt: Dies müsse begrenzt werden.

Bartsch verteidigt 8. März als Feiertag

„Die Linke ist regierungsfähig und regierungswillig“, sagt Bundespolitiker Dietmar Bartsch, der in Schwerin mit verhandelte. Bartsch verteidigt den internationalen Frauentag am 8. März als neuen Feiertag als „eine Form der Wertschätzung“. Andere Bundesländer hätten mehr Feiertage als MV.

Wasser in den Wein gießt Linken-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler. Die Partei habe viele Menschen verloren, müsse sich neu aufstellen. „Die kommende Zeit wird sehr schwer.“

Koalition lebt von Kompromissen

Björn Griese (Warin) ist der Vertrag an vielen Stellen zu „unkonkret und unverbindlich“. Wolfgang Methling, einst Umweltminister in einer rot-roten Landesregierung, hält dagegen: „Koalitionsverhandlungen werden von Kompromissen getragen.“ Wichtig sei, kleine Schritte vorwärts zu gehen. Denn: „Wir wollen eine andere Gesellschaftsordnung haben.“ Am Ende stimmen die 80 Linken mit einer Enthaltung für den Koalitionsvertrag. Peter Ritter, der schon 2002 verhandelte, ist zufrieden. Das Klima sei dieses Mal einfach viel besser.

Bei der SPD geht es wiederholt um das politische Erbe der Linken. Jacqueline Bernhard als Justiz-Ministerin? Warum nicht, sagt Thomas Krüger, SPD-Fraktionschef im Landtag. „Sie war zwölf Jahre alt, als die Wende war.“ Viele Linke hätten ihre Vergangenheit aufgearbeitet.

Linke Justizministerin? Die SPD sieht kein Problem

In Güstrow geht kurz darauf Wilfried Schubert, ein früherer SED-Funktionär, bei den Linken ans Mikro. Er kritisiert eine Formulierung am DDR-Unrecht als „einseitige Sichtweise“. Es habe auch dunkle Zeiten auf Seiten der BRD gegeben.

Auch das sickert bei den Linken durch: Da Oldenburg und Bernhardt wegen der Trennung von Amt und Mandat als Ministerin aus dem Landtag ausscheiden, muss es eine neue Fraktionsspitze geben. Chefin soll Jeannine Rösler aus Tutow werden, Parlamentarische Geschäftsführerin Eva-Maria Kröger aus Rostock.

Von Frank Pubantz