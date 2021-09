Rügens Tourismus vor dem nächsten großen Wurf? Spaßbad für Prora, Therme für Binz

Binz

„Herzlich gerne! Binzer Bucht“ grüßt das Willkommensschild am Ortseingang von Binz die Gäste, die aus Richtung Prora kommen. Doch ein richtiges Urlaubsgefühl will beim Einfahren in den Ort nicht aufkommen. Ein Geschäft für Wintergärten, die Stolzmärkte, ein riesiger Parkplatz und dazu eine bunte Ansammlung an Discountern empfangen die Besucher. „Schön ist das nicht. Der Parkplatz und so“, bestätigt Karin Löw, die mit ihrem Dackel Theodor unterwegs ist und auf die Menge der geparkten Autos blickt. „Aber was will man machen. Die Autos müssen ja irgendwohin und die Läden kann man ja auch nicht einfach versetzen. Für mich beginnt Binz erst am Kreisverkehr.“

Wie kann man Binz wettbewerbsfähiger machen?

Was man tatsächlich machen kann, um Binz touristisch auf ein neues Level zu heben, ist Gegenstand des neuen Infrastrukturkonzeptes, was in Zusammenarbeit von Gemeinde, Tourismusverwaltung und dem Hamburger Büro Projekt M entwickelt wurde. Es sei dringend erforderlich, das Thema touristische Infrastruktur anzugehen, sagte der Binzer Tourismusdirektor Kai Gardeja auf der vergangenen Sitzung des Tourismusausschusses.

Blechlawinen am Verkehrsknotenpunkt in Prora, der schmuddelige Bereich des Bahnhofsklos, zusammengewürfelte Architektur inklusive vorgelagerter Imbissbuden – Gardeja präsentierte gleich eine ganze Reihe an Schock-Fotos, die deutlich machen sollten, dass in dem Ostseebad einiges zu tun ist, will man sich künftig mit anderen Destinationen messen lassen. Die Liste ist umfangreich. Einiges ist bereits bekannt, etwa die Verlängerung der Binzer Seebrücke zur längsten Deutschlands zum Beispiel. Anderes ist komplett neu.

Das touristische Infrastrukturkonzept Das touristische Infrastrukturkonzept ist aus den 2017 entwickelten Planungen „Step 2029“ des Ostseebades Binz hervorgegangen, in dem Teilbereiche wie Wohnen, Bildung, Kultur, aber eben auch touristische Infrastruktur, vorgesehen sind. Das umfangreiche Konzept strukturiert das Gebiet in die „Erlebnisräume“ Prora und Binz, die mit thematischen „Erlebnisarealen“, „Ankerattraktionen“ und Verbindungsachsen den Gästen künftig mehr Orientierung bieten sollen, heißt es. Konkrete Handlungsfelder sind unter anderem: Die Attraktivitätssteigerung des Bahnhofes, die Vereinheitlichung des Ortsbildes, mehr Gesundheitsangebote im Kurpark, eine Seeplattform und die neue Seebrücke Prora, ein Solebad auf dem EWE-Gelände, ein Rad- und Wanderwegekonzept und eine generelle Qualitätsoffensive. Das Konzept wurde in einem ersten Aufschlag im Tourismusausschuss vorgestellt. In den kommenden Sitzungen soll das Vorgestellte diskutiert werden. Anschließend muss die Gemeindevertretung über einen möglichen Masterplan abstimmen.

Neues Solebad auf dem EZE-Gelände angedacht

„Wir müssen das touristische Angebot sozusagen wetterfester machen, um 365 Tage im Jahr attraktiv zu sein“, so Gardeja. „Das Thema Sole und Therme wird bislang nur durch die Hotels bedient, das könnte man auch öffentlich machen. Das Konzept sieht vor, dass auf dem EWE-Gelände eine Therme mit großem Wellnessangebot und Saunawelt entsteht.“ Das EWE-Gelände, was an das Stadion des Ostseebades angrenzt, war zuletzt durch das Sandskulpturenfestival genutzt worden, Planungen sehen hier unter anderm auch die neue Rettungswache vor. Dazu könnte ein auf Familien ausgelegtes Spaß- und Freizeitbad in Prora kommen.

Herzlich gerne - so grüßt das Willkommensschild in Binz. Schön ist der Ortseingang aber nicht. Quelle: Anne Ziebarth

Das Ortsbild von Binz soll einheitlicher werden, zumindest was die Möblierung angeht, also Lampen, Ruhezonen, die Ausschilderung oder auch Bänke. Es gebe auch Möglichkeiten, die Ortseingänge schöner zu gestalten, beispielsweise durch ein Tor oder die Buchstaben Binz. „Ganz wichtig muss uns der Punkt Qualität in allen Bereichen sein“, so Gardeja. „Im Preis-Leistungs-Vergleich mit Büsum oder St. Peter Ording liegen wir weit zurück.“ Unter den Begriff Qualität fallen nicht etwa die Kategorisierung von Beherbergungen, sondern Faktoren wie Servicequalität, aber auch Veranstaltungen, die Ansiedlung von thematischem Einzelhandel und Gastronomie, oder ein gleichermaßen analoges wie digitalesBesucherleitsystem. Die Kosten und Förderwege werden im Konzept umrissen – sind allerdings bei den großen Vorhaben wie der Verlängerung der Seebrücke noch nicht einschätzbar. Ein Pappenstiel wird das allerdings nicht, weder für die Gemeinde, noch für interessierte Investoren, Beispiel: Allein die Eingangsportale werden mit 100.000 bis 500 000 Euro kalkuliert. Die Investitionskosten für das Solebad werden mit empfohlenen 10 bis 15 Millionen Euro geführt, das Spaßbad ebenfalls mit 30 Millionen. Auch das neue Rad- und Wanderwegekonzept ist ein Baustein. Hier ist bereits die Bestandsaufnahme und Kartierung abgeschlossen. In einem nächsten Schritt werden Themenrouten erarbeitet.

„Die Leute aus Prora kommen alle nach Binz“

Aber wie kommen diese Ideen bei den Besuchern an? Von Karin Löw, die in Binz ein Hotel betreibt, gibt es für diese Ideen Zuspruch: „Eine Therme ist eine gute Idee, und auch beim Thema Qualität gehe ich mit“, lobt sie. „Allerdings vermisse ich ein umfangreiches Angebot für Kinder, wie es etwa die Spielhäuser an der Nordsee gibt“ . Das eigentliche Problem sei aber die Menge an Touristen, findet sie. „Es sind zu viele Menschen. Auch durch die Entwicklung von Prora – da gibt es ja nix, was man machen kann“, meint sie. „Nun kommen die alle nach Binz“. Ganz ähnlich sehen das Ralf Breuer und Sabine Meyer, die seit rund 15 Jahren mit ihren Rädern regelmäßig ins Ostseebad kommen, um hier Aktivurlaub zu machen. „Prora ist irgendwie komisch, so eine Art Fünf-Sterne-Ghetto“, meint Ralf Breuer. „Wir sind lieber in Binz, da kann man mehr machen, die Barfusskonzerte zum Beispiel waren super.“ An den Discountern am Ortseingang stören sie sich übrigens nicht. „Ist doch eigentlich ganz praktisch“, sagt Breuer. „Kann man gleich noch was einkaufen, wenn man in den Ort fährt.“

Bessere Beschilderung, ein neues Rad- und Wanderwegekonzept und nicht zuletzt die „Neue Mitte“ sollen Prora attraktiver machen. Quelle: Stefan Sauer

Emanzipation von den Investoren von Prora

Prora spiele in diesem Infrastrukturkonzept eine herausgehobene Rolle, beschreibt Gardeja. „Binz und Prora sind unterschiedlich gewachsen und in Prora fehlt fast die komplette touristische Infrastruktur“, so der Tourismusdirektor. „Wir müssen uns jetzt in Prora von den Investoren emanzipieren und die eigene Entwicklung im Blick haben.“ Dafür ist bereits ein Masterplan in Aufstellung, der sich mit dem Bereich der Neuen Mitte Prora beschäftigt. In dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Masterplan ist eine neue Seebrücke in Prora vorgesehen, samt Meeresorgel, eine multimediale Prora-„Experience“-Ausstellung und ein Erlebniswald. Die Fertigstellung des Planes ist für Februar kommenden Jahres angedacht, dann folgt ein Architekturwettbewerb.

Infrastrukturkonzept ist nur Teil des Ganzen

Eine Sache könne das touristische Infrastrukturkonzept aber nicht leisten: Ein vollständiges Verkehrs-und Mobilitätskonzept für Binz und Prora ersetzen, so Gardeja. „Die Einmündung an der neuen Mitte in Prora funktioniert überhaupt nicht, es kommt zu langen Wartezeiten“, sagt er. „Kleine, lokale Lösungen machen im Mobilitätsbereich aber wenig Sinn, man sollte den Bereich so weit wie möglich fassen und den Planungsbereich auf die Verkehrsströme abstimmen. Mindestens regional. Wenn möglich sogar inselweit.“

Von Anne Ziebarth