Saftiger Stollen selbst gebacken: Rostocker Konditorin verrät ihr Rezept

Steffenshagen

Was darf in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen? Der Christstollen natürlich, Um ihn ranken sich viele Mythen, von der Form über die Zubereitung bis hin zur Haltbarkeit. Es gibt Stollengegner – meistens Rosinenabstinenzler und Zitronatverschmäher – und es gibt Stollenliebhaber. Um den perfekten Stollen und den Duft des gehaltvollen Gebäcks in den eigenen Wänden genießen zu können, kommt hier ein Rezept zum Nachbacken und Nachschmecken.

Die Backstube ist warm und behaglich, es duftet nach Gewürzen. Clara Schoch (36) ist Konditormeisterin und hat bereits im Hotel Neptun in Warnemünde und im Hotel Sacher in Österreich gebacken. Seit über zwölf Jahren bäckt sie nun im Café Röntgen in Steffenshagen allerlei Zaubereien, die glücklich machen. Heute wird es ein Stollen. „Wir haben vier Stollen im Angebot, den klassischen Butterstollen mit Dinkelmehl, unseren Sanddornstollen mit Marzipan, den Cranberry-Walnuss-Stollen und einen veganen Stollen“, erzählt die gebürtige Rostockerin.

Backen ist Liebe – vor allem zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Quelle: Martin Börner

Geheimtipps aus dem Stollenseminar

Clara kommt gerade frisch von einem Stollenseminar in Berlin und hat drei Tipps im Gepäck, wie der Stollen auch zu Hause gut gelingt. „Die Zutaten sollten allesamt Zimmertemperatur haben. Ideal wäre es, sie schon am Vortag aus dem Kühlschrank zu nehmen. Der Stollen ist fertig, wenn er eine Kerntemperatur zwischen 94 und 96 Grad Celsius hat. Das kann man mit einem Fleischthermometer messen. Wenn der Stollen nach dem Backen gebuttert wird, sollten sowohl Stollen als auch Butter am besten eine Temperatur von 50 Grad haben.“

„Nach 10 Tagen hat der Stollen sein volles Aroma“

Und stimmt es wirklich, dass der Stollen nach dem Backen erst durchziehen muss, bevor er am besten schmeckt? „Ja, nach zehn Tagen hat der Stollen sein volles Aroma erreicht, danach baut er eher ab.“ Haltbar gemacht wird der Stollen durch das allseitige Bestreichen mit Butter und das Wälzen in Zucker, der konserviert. Danach wird das Gebäck noch mit Puderzucker bestäubt.

Die erste Schau-Konditorei in Rostock

Wer einmal live dabei zusehen möchte, wie leckere Adventsbackwaren entstehen, kann das ab der geplanten Eröffnung am 27. November in der „Gläsernen Konditorei“ im Kaufhof in Rostock. „Es wird die erste Schau-Konditorei in Rostock“, freut sich Frank Röntgen, Initiator des neuen Projekts und Geschäftsführer des Kaffeehauses Röntgen. Sogar der Baumschmuck wird selbst gebacken und Stollen natürlich auch.

Die Zutaten für den Stollen sollten idealerweise alle Zimmertemperatur haben. Quelle: Martin Börner

So gelingt der perfekte Stollen:

Für den Vorteig: 50 g Dinkel- oder Weizenmehl, 50 ml Wasser, 2 g Hefe, Prise Salz

Für die Stollenmischung: 20 g gemahlene Mandeln, 125 g Butter, 20 g Zucker, 2 Eigelb, Prise Salz, 1 TL Stollengewürz (Zimt, Anis, Kardamom), ½ Vanilleschote, Prise Tonkabohne

Für den Hauptteig: 200 g Dinkel- oder Weizenmehl, 20 ml Milch, 25 g Hefe, 70 g ganze Mandeln, 250 g Sultaninen, 20 ml Rum (alternativ Apfel- oder Orangensaft). 40 g Zitronat, 40 g Orangeat.

Für den Butterzuckermantel: 125 g flüssige Butter, 75 g Zucker, 75 g Puderzucker.

Vorteig mit Hefe für den Stollen Quelle: Anja v. Semenow

Zubereitung: * Einen frischen Hefewürfel in die Mehlmasse mit Wasser und Salz bröckeln oder einen Beutel Trockenhefe einrieseln lassen. Den Teig verrühren und 20 Minuten lang gehen lassen.

Stollenteig mit allen Zutaten vermengen. Quelle: Anja v. Semenow

* Rosinen in Rum oder alternativ in Apfel- oder Orangensaft tränken. Danach die anderen Gewürze hinzugeben.

Butter mit Zucker und den Gewürzen verrühren. Quelle: Martin Börner

* Butter mit Zucker und den Gewürzen verrühren. Für den Hauptteig den Vorteig und die restlichen Zutaten vermengen. Mehl, Milch und Hefe dazugeben und verkneten, bis eine homogene Masse entsteht.

Clara Schoch (36) drückt mit einem Holzstab den Stollen in die richtige Form. Wer kein Holz hat, kann auch die Handkante nehmen. Quelle: Martin Börner

* Die Stollenmasse noch einmal 20 Minuten lang ruhen lassen. Anschließend den Teig durchkneten und zu einem Stollenlaib zusammenfalten. Mit einem Rundholz leicht andrücken, damit die Form beim Backen nicht auseinanderfällt.

Der Stollen wird im vorgeheizten Ofen Quelle: Martin Börner

* Anschließend den Stollen bei 200 Grad Ober-/Unterhitze ca. 60 Minuten im Ofen backen. Er sollte nicht zu dunkel werden, da er sonst trocken wird.

Das Finale: Der fertige Stollen wird mit Puderzucker bestäubt. Quelle: Martin Börner

Nach dem Backen den Stollen etwas abkühlen lassen und ringsum mit der warmen zerlassenen Butter bestreichen. Im Anschluss in Zucker wälzen und mit Puderzucker bestäuben. * Extra-Tipp: Wer keine Rosinen mag, kann sie durch Cranberries oder eingelegte Trockenfrüchte ersetzen. Auch Orangeat oder Zitronat ist eine Geschmacksfrage – Alternativen können kandierter Ingwer und Ananas oder Dattelstückchen sein.

Von Anja von Semenow